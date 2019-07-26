مبيعات هواتف Google Pixel تتضاعف بفضل الأداء القوي لهواتف Google Pixel 3a

فاطمة أيت طالب - دبي - قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، السيد Sundar Pichai للمستثمرين يوم أمس الخميس أن هواتف Google Pixel 3a عززت المبيعات الإجمالية للهواتف الذكية التابعة للشركة. وقال السيد Sundar Pichai في إتصال هاتفي بعد الكشف عن التقرير المالي للشركة الأم، Alphabet، أن هواتف Google Pixel 3a، والتي ظهرت لأول مرة في شهر مايو الماضي، كانت مسؤولة عن مضاعفة مبيعات أجهزة Google Pixel في الربع الثاني من هذا العام.

كما عزا السيد Sundar Pichai نجاح الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL إلى شبكة التوزيع، والسعر الذي يبدأ من 399 دولار أمريكي، وبقية سلسلة هواتف Google Pixel. وبالإضافة إلى متجر Google Store و Verizon، فقد أصبحت هواتف Google Pixel متاحة الآن لدى العديد من شركات الإتصالات الأمريكية الأخرى، بما في ذلك T-Mobile و Sprint و US Cellular و Spectrum Mobile وغيرها من البائعين الآخرين.

وقال السيد Sundar Pichai أن التوزيع الواسع النطاق ” قد ساهم بشكل كبير في تنويع مبيعات شركة جوجل في الولايات المتحدة الأمريكية “. وجاءت هذه التعليقات بعد أن تجاوزت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة جوجل، توقعات المحللين للربع المنتهي في 30 يونيو. وقالت شركة Alphabet أنها حصدت عائدات إجمالية بقيمة 38.94 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بذلك العائدات المتوقعة والبالغة 38.15 مليار دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، بلغت أرباح السهم الواحد 14.21 دولار أمريكي، وتوقع المحللون في المتوسط 11.30 دولارًا للسهم الواحد.