Nintendo قد تقوم بإصلاح مشكلة إنجراف Joy-Con مجانًا حتى للعملاء خارج الضمان

فاطمة أيت طالب - دبي - صدرت في الأونة الأخيرة بعض التقارير عن وحدات التحكم القابلة للفصل Joy-Con لجهاز Nintendo Switch. لقد أكد العديد من المستخدمين أن وحدات التحكم الخاصة بهم أصبحت غير موثوقة بحيث أصبحت تجرفهم بشكل عشوائي داخل الألعاب. لم تقر شركة Nintendo بوجود هذا الخلل حتى الآن، ولكن صدر الآن تقرير جديد يقول بأن الشركة ستصلح مشكلة إنجراف أيادي التحكم القابلة للفصل Joy-Con مجانًا حتى بالنسبة للعملاء الذين يعتبرون خارج الضمان.

كانت هناك تقارير تفيد بأن شركة Nintendo قد تواجه دعوى قضائية جماعية بشأن هذا الأمر، وربما لهذا السبب قررت الشركة أن تكون سباقة بشأن هذا الأمر وحل المشكلة حتى بالنسبة للعملاء الذين لا يغطيهم الضمان.

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تدعي وكالة الأنباء Vice News أنها حصلت على مذكرة داخلية من شركة Nintendo موجهة لقسم خدمة العملاء في الشركة تطلبهم فيها بإصلاح الوحدات المتأثرة مجانًا وحتى إعادة الأموال للعملاء الذين قاموا بإصلاح هذا الخلل لدى الشركة بمقابل مادي في الفترة الماضية، وذلك دون مطالبة العميل بإثبات أنه قام بشراء Nintendo Switch ويملك ضمان صالح.

في حالة إتضح أن هذا صحيح، فهذا لن يمثل سوى إعتراف صامت من قبل شركة Nintendo على أن هذه المشكلة حقيقية بالفعل، ولكن من الواضح أيضًا أن الشركة مستعدة للتعامل مع كل الوحدات المتأثرة من أجل العملاء. لم يكن هناك تعليق رسمي على ذلك من شركة Nintendo حتى الآن.