قسم Google Cloud يستقطب عائدات بقيمة 8 مليار دولار سنويًا، وهناك خطط لزيادة المبيعات بثلاثة أضعاف

فاطمة أيت طالب - دبي - قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، السيد Sundar Pichai، أن قسم السحابة للشركة بلغ 8 مليارات دولار من العائدات السنوية، وأكد في نفس الوقت أن الشركة تخطط لمضاعفة عائدات هذا القسم إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال السيد Sundar Pichai في الإجتماع الذي كشفت فيه الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام مساء يوم أمس الخميس أن قسم السحابة في شركة جوجل هو المحرك الرئيسي للنمو في الشركة الأم، Alphabet. وتواصل شركة جوجل بقيادة Thomas Kurian الذي يقود قسم السحابة في شركة جوجل منذ سبعة أشهر، إستقطاب المزيد من المواهب لمواصلة المنافسة مع كل من أمازون ومايكروسوفت. ووعد السيد Thomas Kurian في وقت سابق من هذا العام بزيادة فريق المبيعات بقوة.

أعلنت شركة أمازون والتي تقود حاليًا الطريق فيما يتعلق بالبنية التحتية السحابية عن نمو قسم Amazon Web Services بنسبة 37 في المئة ليصل إلى 8.38 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من هذا العام، وهذا ما يعني بأن دخل شركة أمازون من البنيات التحتية السحابية يفوق دخل شركة جوجل بنحو أربعة أضعاف.

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وقالت شركة مايكروسوفت والتي تحتل المرتبة الثانية في القائمة في الأسبوع الماضي أن عائدات قسم Microsoft Azure نمت بنسبة 64 في المئة لتصل إلى 4.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من هذا العام. وبالتالي، هذا يوحي بأن عائدات Microsoft Azure تفوق عائدات Google Cloud بنحو الضعف.

قالت شركة Alphabet يوم الثلاثاء أن إيراداتها ” الأخرى “، والتي تشمل السحابة، بلغت 6.18 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 4.43 مليار دولار في العام السابق. قام Thomas Kurian، والذي تم تكليفه بتنمية قسم السحابة في شركة جوجل بإجراء بعض عمليات الإستحواذ، بما في ذلك الإستحواذ على شركة Looker المتخصصة في التحليلات.

عززت الأعمال السحابية أرباح شركة Alphabet الإجمالية في الربع الثاني من هذا العام، وفقا للمديرة المالية للشركة، السيدة Ruth Porat. إرتفعت أسهم شركة Alphabet بأكثر من 9% يوم أمس الخميس بعد أن سجلت الشركة عائدات قدرها 38.94 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بذلك العائدات المتوقعة والبالغة 38.15 مليار دولار أمريكي.