الحرارة 41 في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلاً.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذير من موجة حارة جديدة

من جانبها، قالت إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، إنه بداية من الثلاثاء سنشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتعرضت مصر، خلال الأسبوع الماضي لموجة حارة شديدة، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 42 والصغرى 32، وفي شمال الصعيد إلى 44، وفي جنوب الصعيد إلى 45 درجة.

تحذير من الرطوبة

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالأرصاد، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس.

وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

4- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

5- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

6- عدم نزول البحر ظهرا، ويفضل النزول بعد العصر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 36

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 31

مطروح 19 30

السلوم 20 31

سيوة 25 38

بورسعيد 25 31

Advertisements

دمياط 24 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 23 32

رفح 23 32

رأس سدر 25 38

نخل 20 37

نويبع 30 37

طابا 28 36

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 28 40

مرسى علم 29 38

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 37

أسيوط 24 38

سوهاج 24 38

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 28 41

أبوسمبل 25 41

الوادى الجديد 27 41

شلاتين 26 39

أبو رماد 26 39

حلايب 27 35

رأس حدربة 28 35