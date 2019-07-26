يشير العديد من المخططين الماليين إلى أن الادخار المبكر غالبًا ما يكون أفضل طريقة لبناء الثروة، لكن القيام بذلك غالبًا ما يتطلب التخطيط ومراقبة الميزانية، وخفض الإنفاق لتوفير المال وهذه الأمور لا يجيدها الكثير من شباب جيل الألفية، ويرجع `ذلك إلى أنهم لا يضعون لأنفسهم أهدافًا مالية وخططًا بعيدة المدى لتحقيقها.

لحسن الحظ؛ تضم متاجر التطبيقات عددً كبيرًا من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك على توفير المال والحفاظ على تنظيم أموالك بسهولة.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال:

1- تطبيق Clarity Money:

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صُمم تطبيق Clarity Money اعتمادًا على التعلم الآلي لتحليل أموالك، ومساعدتك في اتخاذ قرارات ذكية من أجل إعداد ميزانيك، وتنظيم الفواتير، وتنبيهك بالاشتراكات في الخدمات التي لم تعد تستخدمها.

بعد ربط حساباتك المصرفية بالتطبيق، يمكنك القيام بأشياء مثل: عرض وإدارة معاملاتك، ورؤية نفقاتك مقسمة حسب الفئة، وإنشاء حساب توفير.

أهم ما يميز هذا التطبيق هو الطريقة التي يذكرك بها بالتكاليف المتكررة، حيث يساعدك أيضًا في إلغاء أي اشتراكات في خدمات لا تستخدمها.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

2- تطبيق Honey:

يعتبر تطبيق Honey خيارًا مثاليًا للذين يقومون بشراء معظم احتياجاتهم من خلال الإنترنت، فهو يساعدهم على توفير الكثير من المال والوقت من خلال اكتشاف أكواد الخصم أثناء التسوق.

يقوم التطبيق بالتجول على مواقع الويب بحثًا عن أكواد الخصم الصالحة في المتاجر الإلكترونية الشهيرة مثل: أمازون، وتارجت، وBest Buy وغير ذلك الكثير.

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التطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور، وغير متاح حتى الآن على جوجل بلاي، ولكنه متاح كإضافة لمتصفح جوجل كروم.

3- تطبيق Mint:

يساعدك تطبيق Mint على بناء ميزانية جيدة، وتتبع أموالك بسهولة من خلال واجهة مستخدم سهلة وبسيطة، حيث يتيح لك التطبيق الجمع بين حساباتك المصرفية، وبطاقاتك الائتمانية، وفواتيرك، واستثماراتك في مكان واحد، لتكون على دراية بما ما تنفقه وكيف يمكنك توفير المال.

كما يوفر التطبيق ميزة MintSights التي تُقدم لك إحصاءات حصرية لتوفير المال بناءً على معلوماتك المالية الحقيقية. كما يحسب التطبيق أيضًا متوسط إنفاقك حسب الفئة، ويقدم أدوات لمعرفة كيف تؤثر قرارات الإنفاق على مبلغ المال الذي سيتبقى لك في نهاية الشهر أو السنة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

4- تطبيق Acorns:

يهدف تطبيق Acorns إلى جعل الاستثمار في متناول الجميع، حتى لو لم يكن لديهم أي أموال إضافية للقيام بذلك.

مع Acorns؛ يمكنك استثمار مبالغ صغيرة تصل إلى 5 دولارات وتجميع مشترياتك لاستثمار الفائض لديك. يمكن أيضًا الاستثمار في محفظة ذكية متنوعة بما يشمل الآلاف من الأسهم والسندات، والتي بناها الخبراء لك بناءً على عوامل مثل: الدخل والأصول والجدول الزمني للاستثمار.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.

5- تطبيق Yroo:

إذا كان التأكد من حصولك على أفضل صفقة دائمًا هو الأولوية القصوى عند التسوق عبر الإنترنت، فيمكن لتطبيق Yroo أن يساعدك في مقارنة أسعار ملايين المنتجات، وتتبعها طول الوقت – مما يساعدك على معرفة أفضل وقت للشراء – ويمكنك أيضًا تفعيل الحصول على إشعارات عند انخفاض الأسعار.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر آب ستور.