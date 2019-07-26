آبل تؤكد رسميًا إستحواذها على قسم المودمات في شركة Intel مقابل 1 مليار دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - آبل هي شركة تشتهر بمحاولة القيام بكل شيء بنفسها. هذا هو السبب في أنها تتحكم في أكبر قدر ممكن من المكونات في منتجاتها، ولهذا السبب أيضًا قامت بإنشاء أنظمة التشغيل الخاصة بها بدلاً من الإعتماد على بدائل مثل الأندرويد أو Windows. وبسبب هذا النهج، فنحن لم نتفاجأ عندما علمنا أن شركة آبل أرادت البدء في تصميم رقاقات المودم الخاصة بها من أجل هواتفها الذكية القادمة.

ومع ذلك، فإن تصميم مودم من الصفر يعتبر أمرًا مرهقًا للغاية، ولهذا السبب لم نتفاجأ عندما علمنا أن شركة آبل تتطلع للإستحواذ على القسم المشرف على تطوير المودمات في شركة Intel لمساعدتها على إنجاز المهمة. حسنًا، لقد إتضح أن هذه الشائعات صحيحة، فقد أكدت لنا شركة آبل رسميًا اليوم أنها ستقوم بإنفاق 1 مليار دولار أمريكي للإستحواذ على قسم المودمات في شركة Intel.

ووفقا لشركة آبل، فقد صرحت بالقول : ” وقعت آبل و Intel إتفاقية تسمح لشركة آبل بالحصول على غالبية القسم الذي يشرف على تطوير مودمات الهواتف الذكية في شركة Intel. سينضم ما يقرب من 2200 موظف من شركة Intel إلى شركة آبل، فضلا عن الملكيات الفكرية والمعدات والإيجارات “. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تستغل شركة آبل هذه الفرصة للمساعدة في زيادة جهودها في تطوير مودمات 5G الخاصة بها.

حاليًا، بفضل التسوية التي توصلت إليها مع شركة كوالكوم، من المتوقع أن تبدأ شركة آبل في جلب تكنولوجيا 5G من هذه الشركة إلى هواتف iPhone الجديدة القادمة في العام 2020، ولكننا في نهاية المطاف نتخيل أن الشركة تريد البدء في صنع مكوناتها الخاصة لتقليل إعتمادها على الآخرين.