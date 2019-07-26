الإعلان رسميًا عن الهاتف Moto E6 مع شاشة بحجم 5.5 إنش، والمعالج Snapdragon 435

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتدنية يدعى Moto E6. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف الذكي يأتي مع ميزات متدنية وبسعر منخفض للغاية مقارنة مع معظم الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

الهاتف Moto E6 الجديد يضم هيكل مقاوم للقطرات المائية، وشاشة بحجم 5.5 إنش وبدقة 720×1440 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 435، ومعالج رسوميات من فئة Adreno 505، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Moto E6 الجديد كذلك بكاميرا أمامية تمتاز بدقة 5 ميغابكسل وبكاميرا خلفية تمتاز بدقة 13 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 2.0. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

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الهاتف Moto E6 الجديد يكلف 150 دولار أمريكي، وهو متوفر إبتداء من اليوم لدى العديد من شركات الإتصالات والمتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك Verizon و T-Mobile و Metro و Boost Mobile و Amazon و Best Buy و B&H Photo و Walmart. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيشق طريقه كذلك إلى مناطق أخرى مثل كندا في وقت لاحق من هذا الصيف.