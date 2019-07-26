7 خرافات عن شبكات الهواتف المحمولة يصدقها الكثير من الناس

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شبكات الهواتف المحمولة محاطة بالعديد من الخرافات و الكلمات التي يصدقها الكثير من الناس. و يظنون بأنها امور حقيقية و مهمة جداً رغم ان كل ما يعرفونه عبارة عن امور مزيفة ولا حقيقة لها سواء من ناحية علمية او عملية نهائياً. و كثير من الخرافات تتردد في انحاء العالم بدون حتى ان يتأكد مرددوها من مصدرها او حقيقتها. في هذا الموضوع نجمع لك 7 خرافات يصدقها الناس ولا يبحثون عن اصلها فيما يتعلق بعالم شبكات الهواتف المحمولة. و نبين حقيقة هذه الخرافات كذلك

ابرز الخرافات

شبكات الهواتف المحمولة اقوى بأشرطة شبكة اكثر

استعمال شرائح التقوية

رفع الهاتف للأعلى لإلتقاط اقوى

وضع الطيران يسبب شحن اسرع للهاتف

استعمال الـVPN يزيد من سرعة الإنترنت

تطبيقات تحسين شبكات الهواتف المحمولة

الحديث في الهاتف يسبب الصداع و الأمراض

شبكات الهواتف المحمولة اقوى بأشرطة شبكة اكثر

علامة الشبكة في هاتفك المحمول لا تجسد قوة استجابة الشبكة ولا تبين ان الإتصال بهذه الحالة افضل و اقوى. لا هي تبين انك بعيد نسبياً فقط عن برج الشبكات. لكن ذلك لا يعني انك تحمل اتصالاً ضعيفاً نهائياً. بالعكس اذا استعملت هاتفين من شركتين مختلفتين بنفس المكان يمكن ان تجد شكل الإشارة مختلف في الهاتفين. لكن الهاتفين يؤديان نفس الكفائة المطلوبة في الإتصال و الإنترنت و كل هذه الوظائف. بل يمكن ان يكون اداء الهاتفين متساو ولا فرق بينهما. فليس معنى انك تحمل شكل اشارة افضل انك تتصل بإتصال اقوى

استعمال شرائح التقوية

شرائح التقوية التي يستعين بها العديد من الناس لتحسين الإتصال لا تجعل اتصالك اقوى ولا تؤثر فيه اصلاً. كثير من الناس يقومون بلصق ملصقات خلف الهاتف ظناً منهم ان هذه الملصقات تقوم بتقوية التقاط الهاتف للشبكات المختلفة. لكن هؤلاء الناس لم يستفيدوا شئ من هذه الملصقات الا بعض الغراء السئ الذي يمسك بظهر الهاتف المحمول و يجعل حالة الهاتف اسوأ فقط. لكن لا تقوية اتصال ولا تحسين لها. في الواقع انك لا تحتاج الى القلق حول اتصالك بالشبكات في المنزل لأن العديد من الشركات تقوم بجهد عال لتحسين هذا الإتصال و تحسين التغطية دائماً

رفع الهاتف للأعلى لإلتقاط اقوى

يظن بعض الناس ان الشبكة الأقوى تتواجد في مستوى اعلى فيميلون الى رفع هاتفهم ناحية السماء على امل انه بهذه الطريقة سيلتقط شبكات افضل. في الواقع هذه ليست خرافة بشكل كامل و سنوضح السبب. الموجات التي تلتقطها على هاتفك هي موجات كهرومغناطيسية. هذه الموجات تخترق اي عائق قد يواجهها ولا تقف بسبب حوائط او ما شابه. الا المعادن. المعادن تستطيع ايقاف الموجات و توجيهها بإتجاه آخر او فقط اضعاف الجزء النافذ منها. فاذا انت بجانب حائط معدني و تريد لهاتفك ان يلتقط اتصالا اقوى يمكنك رفع الهاتف فوق الحائط. فيلتقط الهاتف الموجات الحرة التي لا يضايقها الحائط. لكن اذا كنت بعيداً عن اي عوائق او حوائط. ماذا يمنع الشبكة من الوصول لك؟.

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وضع الطيران يسبب شحن اسرع للهاتف

هذه ايضاً ليست خرافة بشكل كامل. فمن ناحية عملية نعم هو يسبب شحن اسرع للهاتف فعلاً. لكن بشروط و ابرز هذه الشروط ان تغلق الاتصال بالـwi-fi كذلك. لا تجعله في وضع طيران لكن الـwi-fi يعمل. لأنه في حالة تشغيل الـwi-fi فإن كل تطبيقاتك ستعمل بشكل طبيعي و تحصل على اتصالها بالإنترنت. كأنك لم تفعل اي شئ. في حقيقة الأمر التحسين الكلي لسرعة الشحن سيكون بضع دقائق قد لا تشعر بها و ذلك يرجع لتقنيات الشحن السريع كتقنيات VOOC و Wrap Charging و Qualcomm Quick Charge. لكن لمعلومة كاملة فإن كان هاتفك لا يدعم الشحن السريع من الاساس و يستغرق العديد من الوقت فإن بضع الدقائق التي ستزيد من وضع الطيران ستكون مؤثرة فعلاً في سرعة الشحن.

استعمال الـVPN يزيد من سرعة الإنترنت

في البداية فإن هناك حد اقصى لسرعة الإنترنت التي يمكنك ان تلتقطها. مهما حاولت فإن تخطي هذه السرعة مستحيل. الـVPN يساعدك على حماية معلوماتك و انت متصل بالإنترنت. و لكن بمقابل و هو ان سرعة التصفح الخاصة بك تصبح ابطأ من الطبيعي و ستلاحظ صعوبة في تحميل العديد من الصفحات بسبب هذا الأمر. زيادة سرعة الإنترنت ليست عن طريق VPN. بل هناك طريقتين لزيادة السرعة. الأولى في ان تبحث عن مقدم سرعة افضل من الذي تستعمله. اي تبحث عن شركة افضل في سرعاتها. و الثاني ان تقرأ موضوعنا عن كيفية زيادة سرعة الإنترنت حتى حدها الأقصى على Windows 10 و سأترك لكم الرابط

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تطبيقات تحسين شبكات الهواتف المحمولة

اذا كان هاتفك يدعم بعتاده شبكة 3G ولا يدعم شبكة 4G هل من الممكن ان يلتقط شبكة من نوع 4G في المستقبل؟. الإجابة بسيطة لا يمكن ان يحدث هذا. هل اذا قمت بتحميل تطبيق ما يفعل التقاط 4G هل سينجح هذا التطبيق؟. لا بالطبع لن ينجح ليس عندك عتاد لإلتقاط 4G من الأساس. هنا نفس الفكرة لايمكن لتطبيق من على Google play store -يدعي بأنه سيحسن من التقاطك للشبكة- ان يجعل شبكة هاتفك اقوى. هو فقط سيظهر بعد الإعلانات التي ستضايقك على الجهاز خاصة ان كان تطبيقاً مجانياً. شركات عديدة من الأساس تنصح بعدم تحميل هذه التطبيقات التي لا فائدة منها فلماذا تحملها؟.

الحديث في الهاتف يسبب الصداع و الأمراض

خرافة منتشرة بكثرة بأن الحديث في الهاتف المحمول سيتسبب بإصابتك بالصداع و من الممكن ان يصل الأمر الى الإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان. حقيقة الأمر بأن هذه خرافة. ستشعر بالصداع من الحديث في الهاتف اذا كنت تقضي وقتاً طويلاً تتحدث في هاتفك بلا انقطاع و بدون راحة او شرب ماء. او اذا كنت تستعمل سماعات الرأس لفترات طويلة جداً ستشعر بالصداع ايضاً لأنك تغلق مجاري اذنيك بالتالي يمكن ان يحدث بعض انتشار للبكتيريا بداخل اذنك لهذا السبب. لكن لن يصل الأمر الى سرطان الدماغ. حيث ان تردد الإشعاعات الخاصة بموجات شبكات الهواتف تقع في المنطقة الآمنة من معدلات الإشعاع. فلا تأثير سلبي كما تتخيل على صحتك. حتى ان منظمة الصحة العالمية قد نفت هذه الخرافة. و هناك بحث يمكن ان تستدل منه على حقيقة الأمر ايضاً