الهواتف Galaxy A10s و Lenovo K11 و LG X2 2019 تظهر في دليل Android Enterprise Directory

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت ثلاثة هواتف ذكية متدنية جديدة من سامسونج و Lenovo و LG على دليل Android Enterprise Directory مع الصور والمواصفات التقنية الرئيسية.

الهاتف الأول هو Galaxy A10s الذي سبق وأن رأيناه في موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC وفي موقع هيئة WiFi Alliance. هذا الهاتف يمتاز بمظهر مماثل لمظهر الهاتف Galaxy A10 العادي، ويضم شاشة Infinity-V بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف. وعلاوة على ذلك، فسوف يضم هذا الهاتف كذلك معالج من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، فضلا عن بطارية بسعة 3400mAh.

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الهاتف التالي في القائمة هو Lenovo K11. وسيضم هذا الهاتف شاشة بحجم 6.2 إنش مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف. وتجدر الإشارة إلى أنه تم رصد الهاتف Lenovo K11 أيضًا في متجر Carrefour بالإمارات العربية المتحدة مما أكد لنا تصميم الهاتف وبقية مواصفاته بما في ذلك المعالج MediaTek Helio P22، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، فضلا عن بطارية بسعة 3300mAh. وتم تسعير هذا الهاتف في الإمارات العربية المتحدة بما يعادل 163 دولار أمريكي.

الهاتف الثالث والأخير في هذه القائمة هو LG X2 2019 الذي سيأتي ليحل محل الهاتف LG X2 2018 المعروف أيضًا بإسم LG Zone 4 في بعض الأسواق. وسيضم الهاتف LG X2 2019 الجديد شاشة بحجم 5.5 إنش، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، فضلا عن دعم تقنية NFC. وللآسف، لا تزال بقية المواصفات مجهولة حتى الآن، ولكن ينبغي أن نسمع المزيد عن جميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة في المستقبل القريب.