مايكروسوفت تختبر تصميم جديد للصفحة الرئيسية على أجهزة Xbox One

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد واجهات المستخدم مهمة للغاية لأنها تساعد في تحسين التجربة الشاملة. قد يكون التطبيق مفيدًا ووظيفيًا للغاية، ولكن إذا كان يملك واجهة غير منظمة، فإن ذلك سيجعل المستخدمين يستخدمونه بشكل أقل. وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون أن الصفحة الرئيسية لأجهزة Xbox One بحاجة إلى بعض التحسينات والتغييرات، فأنت محظوظ.

وذلك لأن مايكروسوفت أعلنت مؤخرًا أنها ستختبر تصميمًا جديدًا للصفحة الرئيسية لأجهزة Xbox One الخاصة بها. تدعي الشركة أنها إستمعت إلى تعليقات العملاء والمستخدمين وأنها ستحاول إنشاء التصميم الجديد بناءً على تلك التعليقات.

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ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” مع هذا التصميم التجريبي الجديد للصفحة الرئيسية، أول ما ستلاحظه هو أننا قمنا بإزالة Twists من أعلى الصفحة الرئيسية من أجل أزرار منفصلة تقوم بفتح تجارب الألعاب الخاصة بك. الهدف هو السماح لك بالإنتقال إلى Xbox Game Pass و Mixer و Xbox Community و Microsoft Store بشكل أسرع من أي وقت مضى. لقد قمنا أيضًا بتغيير الأمور لتوفير مساحة أكبر لألعابك التي تم لعبها مؤخرًا “.

لاحظ أن ما تراه الآن ليس التصميم النهائي. تشير مايكروسوفت إلى أن التصميم قد يتغير في المستقبل بناءً على تعليقات المستخدمين الإضافية، وبالتالي هذا يعني أنه لم يتم تحديد التصميم النهائي للصفحة الرئيسية لأجهزة Xbox One حتى الآن.