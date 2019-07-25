هذه هي كافة التغييرات التي أجرتها شركة سامسونج للهاتف Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد فترة وجيزة من الإعلان عن إعادة إطلاق الهاتف الذكي القابل للطي Galaxy Fold في شهر سبتمبر المقبل، حصلنا على صور تفصيلية للتغييرات الهيكلية التي أجرتها شركة سامسونج لهاتفها الذكي القابل للطي.

أولاً وقبل كل شيء، تم تمديد الطبقة الواقية للشاشة المرنة لتشمل الشاشة بأكملها بحيث أصبحت حواف هذه الطبقة الواقية مدرجة الآن داخل إطار الشاشة في جميع الجوانب الأربعة. بهذه الطريقة لن يكون بمقدور أي شخص الوصول إلى أطراف هذه الطبقة الواقية للشاشة وتقشيرها.

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ثانيًا، تم تعزيز الجزء العلوي والسفلي من المفصل ببعض أغطية الحماية وتم إضافة طبقات معدنية إضافية تحت الشاشة لجعل الهيكل بأكمله أكثر صلابة. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا تقليص الفجوة بين الهيكل والمفصل بشكل كبير لتحسين حماية الأجزاء الداخلية من الجسيمات الصغيرة والغبار. كانت هذه من بين أبرز المشاكل التي تم رصدها في الإصدار الأول من الهاتف.

إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، فسوف نرى أخيرًا الهاتف الذكي القابل للطي Galaxy Fold في رفوف المتاجر بدءًا من شهر سبتمبر المقبل.