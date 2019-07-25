مواصفات Honor 20 مع سعره ومميزاته وأداء الكاميرا والبطارية

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سنقدم لكم اليوم موصفات Honor 20 الجديد التقنية وهو يعتبر أحدث الهواتف التي أطلقتها شركة honor التابعة لشركة هواوي بعد أزمة الحكومة الأمريكية وبعد أخذ خطوات جادة وحقيقية في حل هذه الأزمة.

كان أول إعلان عن الهاتف مع بداية ظهور الأزمة وهذا يعني أن الهاتف كان حصل على الترخيص التجاري وترخيص الأندرويد الخاص به من جوجل قبل بداية الأزمة والحظر لذا فإن عائلة honor 20 ستسمر في الحصول على أحدث التحديثات الأمنية من جوجل وتحديثات الأندرويد بشكل مستمر مهما كانت نتائج الحظر والحملة التي يشنها ترامب على هواوي.

أهم ما يميز هذا الهاتف هو التصميم المميز وإعتماد Honor على تقنية جديدة في التصميم تطلق عليها Dynamic Holographic تجعل اللون يتغير مع تغيير الإضاءة الموجهة للهاتف والطريقة التي تنظر بها للهاتف، لم توفر هواوي أي مجهود أو موارد في عملية تطوير هذا الهاتف وقدمت الهاتف بجسد بين طبقتي زجاج مع إطار معدني من الألمونيوم.

مواصفات Honor 20 التقنية :

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وزن الجهاز : 182 جرام مع واجهة وظهر زجاجي وإطار معدني محيط به

شاشة بحجم 6.26 من نوع IPS LCD

معالج Kirin 980 ثماني النواة الجديد من هواوي

ذواكر 6GB للتخزين العشوائي

مساحة تخزين 128 جيجابايت

نظام تشغيل magic 2.1 UI مبني على Android 9.0

كاميرا خلفية ثلاثية، العدسة الرئيسية بمستشعر 48 ميجابكسل والعدسة الثانية بمستشعر 16 ميجابكسل واسعة الزاوية للغاية بالإضافة إلى العدسة الثالثة تقريب بصري وتكبير بمستشعر 2 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل

بطارية بحجم 3760 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط

مستشعر IR مع NFC

مستشعر بصمة مبني في جانب الجهاز.

مميزات Honor 20 :

شاشة كبيرة وواسعة من نوع IPS مع كاميرا مخبأة في ثب في الشاشة مما يعطيك إحساس بأن الشاشة كاملة للغاية

تصميم مميز

عمر بطارية إفتراضي متميز

أداء مشابه للهواتف الرائدة الأخرى

التصوير الفوتغرافي المتنوع من الكاميرا وأداء مميز في جميع الأوضاع

عيوب Honor 20 :

بدون منفذ سماعات أو بطاقة SD

الوضع الليلي يحتاج إلى بعض التحسينات التي يمكن أن تصدر مع تحديث للنظام

جودة تصوير الفيديو متوسطة للغاية.

سعر الهاتف :

لم يتم بعد تحديد سعر الهاتف ولكن من المتوقع أن يصدر بشكل رسمي قريباً في مصر لذا إنتظروا أن نوافيكم بالسعر في وقتها .

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