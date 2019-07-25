تكنولوجيا: HMD تستعد لإطلاق هاتف Nokia 8.2 بكاميرة أمامية منبثقة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HMD لإطلاق هاتف Nokia 8.2 خلال الفترة القادمة، وفي تفاصيل جديدة ظهرت اليوم أشير إلى أن هاتف Nokia 8.2 يأتي هذا العام بتصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android Q.

في تغريدة نشرت اليوم عبر leakster كشف عن بعض مواصفات هاتف HMD المرتقب Nokia 8.2، والذي ينطلق هذا العام بنظام تشغيل Android Q، مع كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 32 ميجا بيكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن الوحدة المنبثقة لهاتف Nokia 8.2 تضم مستشعر Samsung GD1، لدعم إنتاج صور بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة تقنية Quad-bayer لدعم دمج البيكسل في نقطة واحدة لتعزيز التصوير بتفاصيل أكثر دقة.

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أيضاً تشير التسريبات إلى أن HMD تقدم هاتف Nokia 8.2 في مؤتمر يعقد في السوق الأوروبي، ومن المتوقع أيضاً أن يكون أول إصدار من هواتف نوكيا ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 855.

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