أحمد أبوعقيل
بلغت درجات الحرارة 38.1 درجة مئوية في مدينة كامبريدج بلمملكة البريطانية في تمام الساعة 3:30 مساءً - مما يجعلها أدفأ يوم في شهر يوليو على الإطلاق وثاني أكثر الأيام سخونة في تاريخ المملكة المتحدة بعد 38.5 درجة مئوية في أغسطسآب 2003 - مع استمرار ارتفاع الزئبق.
وطالبت محطة قطارات إيست ميدلاندز من الركاب على "عدم السفر"، بعد أن تسببت الحرارة في أضرار للأسلاك الكهربائية العلوية بين لندن سانت بانكراس ولوتون. في مانشستر الكبرى، وقام رجال الإطفاء بهدم جسر بارتون المتأرجح في سالفورد لتجنب هطول النار.
كما واجه السكة الحديد مئات الآلاف من الركاب الذين يستخدمون قطارات ساوث إيسترن، وأنغليا الكبرى، وساوثرن، وغاتويك إكسبريس، ولندن نورث إيسترن، وغرب ميدلاندز، وغريت نورث، بتأخير الرحلات وإلغاء وازدحام بعضها اليوم. ويواجه الخط الرئيسي للساحل الغربي في مانشستر الكبرى إلى جانب خدمات أخرى في المقاطعة اضطرابا كبيرا.
وقد تم استدعاء الشرطة بعد اندلاع مشاجرات فى بروكويل والبرلمان هيل لييدوس فى لندن حيث حاول مئات الاشخاص الدخول .
ودخل مئات الآلاف من الناسلأخذ حمامات الشمس في الشواطئ والمتنزهات، وارتفعت مبيعات المعجبين 200 في المائة في بعض المتاجر وأصحاب العمل.
وحذرت الشرطة الناس من السباحة فى موجة الحر بعد غرق ثلاثة رجال وفقد اخر بينما تم التخلى عن السباق فى ساوثويل مع بقاء سباقين بسبب " درجات الحرارة الشديدة " .
وتعمل خدمة مخفضة على طرق قطار الركاب وبين لندن واسكتلندا، مع تشغيل القطارات ببطء كما 20mph لحماية المسارات. وقال هيئة السكك الحديدية ان التأخير قد يستمر حتى مساء اليوم .
وأرتفعت الحرارة أكثر من اللازم بالنسبة مما اضطر عدد من الرجال لخلع ملابسهم في وسائل النقل العام. وشوهد رجل بلا قميص يعمل على حاسوبه المحمول على متن قطار مكيف الهواء من لندن إلى إيلي في كامبريدجشاير
كانت هذه تفاصيل خبر سجلت أعلى درجة في تاريخ لندن.. ارتفاع الحرارة في كامبريدج يدفع الموظفين لخلغ ملابسهم في العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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