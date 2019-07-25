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تحتاج دائماً إلى برامج التحويل إلى Mp3 من الصيغ المختلفة للملفات الصوتية، بشكل عام صيغة Mp3 هي الصيغة التي يمكن لأي جهاز ذكي سواءً كان جهاز كومبيوتر أو جهاز تلفزيون أو حتى مشغل الموسيقى في سيارتك أن يقرأها ويتعامل معها، كما أنها تعتبر واحدة من أفضل جودات الملفات الموسيقية وتحتفظ بجودة تقترب من جودة الملف الصوتي الأصلي.

ولكن مع الأسف هناك مواقع ومتاجر لا تستخدم صيغة Mp3 في الملفات التي تقوم بتحويلها أو في بعض الأحيان تحتاج إلى تحويل ملف فيديو معين إلى ملف صوتي يمكنك الإستماع له والإستمتاع به، الحالجة المستمرة لمثل هذه البرامج جعل هناك الكثير من البرامج والبدائل المدفوعة والمجانية التي تقوم بهذا الأمر ولكن مع الأسف هي ليست بالجودة المطلوبة في كثير من الأحيان والأهم أنها في أوقات كثيرة تفشل وتعجز أو تضع بصمة صوتية مزعجة داخل ملفك الصوتي، لذا سنقدم لكم اليوم مجموعة برامج التحويل إلى MP3 مجاناً تعتبر هي الأفضل في هذا المجال.

أفضل برامج التحويل إلى Mp3 مجاناً على ويندوز 10 :

مجموعة البرامج التي سنذكرها اليوم جميعها مجانية ويمكن تحميلها من على متجر مايكروسوفت على نظام تشغيل ويندوز 10 مجاناً، بعض هذه البرامج يمكنها أن تقوم بتحويل ملفات الفيديو إلى ملفات صوتية والعكس صحيح .

يقدم هذا البرنامج أداءً ممتازاً في عملية التحويل بين الملفات الصوتية بسهولة، يدعم جميع صيغ الملفات الصوتية المختلفة التي يمكن أن تتخيلها سواءً كانت مشهورة أم لا، البرنامج مجاني للإستخدام الغير تجاري ولا يوجد عليه أي قيود في وقت التحويل أو إستخدام عملية التحويل.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

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هذه الأداة تعتبر أداة تعامل مع ملفات الفيديو بشكل أكبر ولكنها يمكن أن تتعامل مع الملفات الصوتية المختلفة من مختلف الصيغ الموجودة ويمكنها أن تقوم بالتحويل بينهم، كما أن تستطيع أن تزيل الصوت من ملف فيديو أو تستخرج الصوت إلى ملف منفصل خاص بها بالإضافة إلى التحويل بين صيغ الفيديو المختلفة.

يمكنك الوصول إلى الأداة من خلال الموقع الخاص بها من هنا وستجد مجموعة متنوعة من الإستخدامات المختلفة لها بعيداً عن تحويل الملفات الصوتية والفيديو.

يعتبر هذا البرنامج واحد من البرامج السريعة والعملية للغاية في تحويل الملفات الصوتية وملفات الفيديو المختلفة، طريقة إستخدام البرنامج سهلة للغاية ومميزة جداً حيث كل ما عليك فعله هو تثبيت البرنامج ثم الضغط بزر الفأرة الأيمن على الملف وإختيار التحويل الذي ترغب به من خلال القائمة التي ستظهر لك في النافذة العادية كما ترى بالصورة بالأعلى .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا.