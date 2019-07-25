تكنولوجيا: لينوفو تعلن رسمياً عن جهاز TAB V7 بحجم 6.9 إنش وبطارية بقدرة 5180 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية TAB V7، الذي ينطلق إلى السوق الهندي بحجم شاشة 6.9 إنش، مع أبعاد 18:9 وقدرة بطارية 5180 mAh.

تحظى شركة لينوفو بحصة كبيرة في سوق الأجهزة اللوحية في الهند تصل إلى 40% تقريباً، واليوم تقدم الشركة إصدار جديد ينطلق بعنوان TAB V7 ويتميز بحجم 6.9 إنش، مع أبعاد 18:9، كما يأتي بجودة عرض Full-HD بلس.

كما تقدم لينوفو الجهاز اللوحي TAB V7 بتصميم نحيف مميز بسماكة 7.89 مم، مع وزن 195 جرام، حيث صمم الجهاز وفقاً لتصريحات لينوفو ليدعم المستخدم بتجربة سلسة في التنقل والإستخدام على مدار اليوم.

Advertisements

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 450، كما يأتي بميزة الإتصال بشبكات 4G VoLTE، أيضاً تدعم لينوفو الجهاز بمكبرات صوتية Dolby، ويضم كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يعمل هذا الإصدار بنظام Android Pie.

Lenovo Tab V7 يأتي بنموذج مميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، على أن يتوفر للبيع في أمازون ومنافذ أخرى في الأول من أغسطس.

المصدر

اعلان

