شاهد كيف كان أداء الهاتف Nokia 9 PureView في إختبارات المتانة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الفترة الماضية، رأينا العديد من الهواتف الذكية تتعرض لإختبارات التعذيب بما في ذلك إختبار الخدش والحرق والثني، وكان آخرها الهاتف Oppo Reno. أما وقد قلنا ذلك، فقد قرر Zack Nelson من قناة JerryRigEverything على اليوتيوب إخضاع الهاتف Nokia 9 PureView لهذه الإختبارات أيضا لمعرفة مدى قدرة هذا الهاتف على التحمل.

في إختبار الخدش إتضح أن شاشة الهاتف Nokia 9 PureView ليست سهلة الخدش بحيث لا يمكن للمفاتيح والعملات المعدنية خدشها عندما تكون جنبا إلى جنب مع هذه المعدات في جيب المستخدم. ومع ذلك، إستخدمت شركة HMD Global Oy إطار من المعدن، وهذا ما يعني سهولة خدش هذا الجزء من الهاتف في حالة إذا لم يتم إستخدام غطاء واقي.

وبالنسبة لهيكل الهاتف والأزرار، فهي مصنوعة من المعدن. وتضمن إختبار الخدش مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة والذي إتضح أيضًا أنه بطيء الإستجابة، ولكنه يواصل العمل على الرغم من ذلك. عدسات الكاميرات الخمسة في الخلف مغطاة بطبقة زجاجية مما يجعلها غير قابلة للخدش بسهولة أيضًا.

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في إختبار الحرق، إستمر الهاتف Nokia 9 PureView لنحو 30 ثانية قبل أن تبدأ البكسلات في الشاشة بالتحول إلى اللون الأبيض، وهي للآسف تبقى على تلك الحالة إلى الأبد. أما بالنسبة لإختبار الثني، فقد إتضح أن الهاتف Nokia 9 PureView متين للغاية على غرار العديد من الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم، وهذا ما يعني بأنه غير قابل للكسر بسهولة.

يبدو أن آلاف إختبارات المتانة التي خضع لها الهاتف Nokia 9 PureView أثبتت جدارتها، ويمكننا إعتباره ببساطة واحد من الهواتف الذكية الأكثر متانة في السوق حاليا. ومع ذلك، لا نزال نوصي ملاك هذا الهاتف بوضعه في غطاء واقي إذا كانوا يرغبون في الحفاظ عليه بشكل أفضل.