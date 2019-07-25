سلسلة هواتف Galaxy S10 تبدأ بتلقي تحديث جديد يعمل على تحسين أداء الكاميرا والبلوتوث

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد لكل من Galaxy S10 و Galaxy S10e و +Galaxy S10، ومن شأن هذا التحديث أن يصل إلى ملاك هذه الهواتف الذكية الثلاثة بالتدريج في قادم الساعات والأيام.

ووفقا لسجل التغييرات، فهذا التحديث الجديد يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يوليو، فضلا عن بعض التحسينات للكاميرا والبلوتوث والواي فاي. ومع ذلك، فسجل التغييرات لا يزال غامضًا جدًا ولا يكشف الكثير عن هذه التحسينات. ويبلغ حجم هذا التحديث حوالي 390 ميغابايت، وهو متاح حاليًا للطرازات المزودة بالمعالج Exynos 9820 من الهواتف الذكية الثلاثة المذكورة آنفا في كل من سويسرا وألمانيا، ولكن إذا كنت تعيش في بلد آخر وتلقيت هذا التحديث بالفعل، فأخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه.

Advertisements

أيضًا إذا كنت تعيش في سويسرا أو ألمانيا ولم تتلقى هذا التحديث حتى الآن، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويًا من الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.