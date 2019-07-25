رصد الهاتف القابل للطي Huawei Mate X في أيدي الرئيس التنفيذي لشركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مارس الماضي عندما تم الكشف عن سلسلة هواتف Huawei P30 Series، سنحت الفرصة لوسائل الإعلام للحديث مع الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu. هناك، أوضح لنا السيد Richard Yu أن الهاتف القابل للطي Huawei Mate X كان جهازه الأساسي وخدمه بشكل مثالي في العديد من السيناريوهات المتعلقة بالعمل مثل قراءة المخططات والرسومات البيانية وتصفح الويب. منذ ذلك الحين، قررت شركة Huawei تأجيل إطلاق الهاتف Huawei Mate X لتجنب المشاكل المحتملة التي وقع فيها الهاتف Galaxy Fold.

بينما ننتظر أن يتم إطلاقه في السوق، تمكن أحد الصحفيين الصينيين من رصد السيد Richard Yu في مطار شنتشن الدولي. عندما تم إستفساره عن موعد إطلاق الهاتف Huawei Mate X، أجاب الرئيس التنفيذي للشركة الصينية أنه سيتوجب على هذا الصحفي ” الإنتظار ” دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم في الآونة الأخيرة رصد الهاتف Huawei Mate X يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع العلم بأنه كان من المقرر أن يتم إطلاقه في شهر سبتمبر من هذا العام. ووفقا لتقارير أخرى، فقد دخل الهاتف Huawei Mate X المراحل الإختبارية الأخيرة، وهذا ما يعني بأنه سيصل على الأرجح إلى رفوف المتاجر الصينية في أوائل شهر أغسطس المقبل. قد يستغرق الإطلاق العالمي وقتًا طويلاً.