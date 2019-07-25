تسريب الطبقة الزجاجية الواقية لشاشة الهاتف Vivo NEX 3، وتُلمح إلى التصميم المميز للجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس حصلنا على معلومات مفادها أن الهاتف Vivo NEX 3 القادم من شركة Vivo سيدعم على الأرجح الشحن السلكي السريع بقوة 44W، واليوم نحن هنا مع تسريب يعرض لنا الطبقة الزجاجية الواقية لنفس الهاتف من مصدر موثوق إلى حد ما. ووفقا لتغريدة Ice Universe، فسوف يتم إطلاق الهاتف تحت إسم Vivo NEX 3 بدلاً من Vivo NEX 2. نعتقد أن هذا هو الهاتف الثالث في التشكيلة بعد الهاتف Vivo NEX Dual Display.

كما ترى في الصورة، الإنحناء واضح تمامًا وربما يكون أحد أكبر الإنحناءات في تاريخ شاشات الهواتف الذكية حتى الآن. ربما ننظر إلى الجيل التالي من الهواتف الذكية الكاملة الشاشة لأن الإنحناءات الكبيرة تعني أن الإطارين الجانبين للشاشة لن يكونا ظاهرين تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، يقول المصدر الذي يقف وراء هذا التسريب أن الهاتف Vivo NEX 3 لن يحتوي على أي قطع أو ثقب للكاميرا الأمامية والمستشعرات الضرورة الأخرى. سيكون الإطار العلوي والسفلي للشاشة رقيق للغاية أيضًا.

مع تزايد وتيرة التسريبات المتعلقة بالهاتف Vivo NEX 3، فهناك إحتمال أن نرى شركة Vivo تكشف النقاب رسميًا عن هذا الهاتف في وقت أقرب مما كنا نعتقد، ونحن لا يمكننا الإنتظار لرؤية بعض الصور التي تكشف لنا عن التصميم الكامل للهاتف. عموما، هذا الهاتف سيكون مذهلاً، وهذا أكيد.