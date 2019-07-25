Nubia تكشف لنا أخيرًا عن موعد الإعلان الرسمي عن هاتفها الرائد المقبل، Nubia Z20

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE أنها ستقوم بترقية الهاتف Nubia Red Magic 3 من خلال تزويده بالمعالج +Snapdragon 855، والآن ظهر هاتف ذكي جديد من المستوى العالي في الآفق. في الواقع، لقد أكدت لنا العلامة التجارية الصينية للتو أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد المقبل Nubia Z20 مع ” أفضل كاميرا على الإطلاق ” في حدث خاص سيتم عقده بالعاصمة الصينية بكين يوم 8 أغسطس.

المعلومات المتعلقة بمواصفات هذا الهاتف شحيحة في الوقت الراهن، ولم نرى سوى بعض الصور الملتقطة بإستخدام هذا الهاتف. قبل ثلاثة أسابيع، أثناء كسوف الشمس في تشيلي، إلتقط الدكتور Deng Licai من الأكاديمية الصينية للعلوم بعض الصور لهذا الحدث الكوني بإستخدام الهاتف Nubia Z20 القادم من الشركة الصينية.

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وفي الأسبوع الماضي، ظهرت المزيد من الصور الملتقطة بإستخدام الهاتف Nubia Z20، مما يكشف لنا دقة قصوى تبلغ 12 ميغابكسل، مما يعني أنه ينبغي لنا أن نتوقع قدوم الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف مع مستشعر بدقة 48 ميغابكسل وعدسة بفتحة 1.8، وطول بؤري يبلغ 27mm.

كل شيء آخر لا يزال لغزًا، بما في ذلك مقدار الذاكرة وسعة البطارية وحجم الشاشة ودقتها. عمومًا، سنواصل مراقبة الحساب الرسمي للعلامة التجارية Nubia على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo في الأسبوعين المتبقيين حتى الحدث لنرى ما إذا كنا سنحصل على المزيد من المعلومات الرسمية حول هذا الهاتف المرتقب.