تطبيق Mi Health الجديد من شاومي لمراقبة صحة المستخدمين

تعمل شاومي على تطبيق Mi Health الجديد والذي ظهر في النسخة التجريبية الجديدة من نظام MIUI وهو يتشارك في الكثير من الوظائف مع Mi Fit.

من غير المعلوم حتى الآن إن كانت شاومي ستستغني عن تطبيق Mi Fit بشكل كامل وتستبدله بتطبيق Mi Health الجديد أو إن كانا سيتواجدان معاً ولكن من المفترض ان يعمل التطبيق الجديد على جمع كل البيانات من مختلف أجهزة شاومي المتعلقة بالصحة مثل الهاتف المتحرك وMi Band والميزان الخاص بشاومي ويقوم بتقديم تقرير صحي كامل عن المستخدم.

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يتتبع التطبيقات دورات النساء بالإضافة إلى دورات النوم الخاصة بالمستخدم والحركة ومعدل حرق السعرات الحرارية بالإضافة إلى المعدلات المختلفة المتعلقة بالوزن مثل BMI و Health Score وتتبع الرياضة والأنشطة التي تقوم بها كمستخدم.

البرنامج حتى الآن غير متوفر في صيغة APK ولتتمكن من إستخدامه يجب أن تكون عضواً في برنامج الـ Beta الصيني الخاص بشاومي أو أن تقوم بعمل Root كامل لهاتفك المحمول لتتمكن من تحميله، بالطبع سيصدر البرنامج مع النسخة الثابتة القادمة من تحديثات نظام MIUI ولكن كما قلنا لا معلومات بعد إن كان الهاتف سيتواجد مع Mi Fit أم سيستبدله تماماً.