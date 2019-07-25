دفع الفيس بوك غرامة قدرها 5 مليار دولار للحكومة الأمريكية

سيدفع الفيس بوك متمثلاً في الشركة وإدارتها غرامة وقدرها 5 مليار دولار إلى الحكومة الأمريكية وتحديداً إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

تأتي هذه الغرامة بسبب الأزمة وفضيحة Cambridge Analytica التي حدثت وظهرت في العام الماضي والتي قامت بسحب بيانات ومعلومات ملايين من مستخدمي الفيس بوك بدون إذنهم وإستخدامها في الحملات السياسية والدعاية السياسية في الإنتخابات الأمريكية الماضية.

Advertisements

كجزء من الحل والتسوية أيضاً وعدت الفيس بوك بتطبيق سبل أمن وحماية أكثر تحكماً وصرامة مع التطبيقات والشركات المختلفة التي تستخدم شبكتهم الإجتماعية، الخطوة الأولى بدأت الآن حيث بدأت الشركة بمراجعة أنظمتها وبياناتها وهي تبحث عن المشاكل المتعلقة بالخصوصية والأمن والتسريبات وبدأت العمل بشكل سريع لحل هذه المشكلات.

كما أنها تدعي إستخدام مفهومين بداية من اليوم وهما الشفافية والمحاسبة حيث ستعمل من خلال هذين المفهومين على مراجعة جميع الإختراقات والمشاكل التي ستظهر وسيتم تقديمها بشكل مباشر إلى مارك زوكبيرج المدير التنفيذي ومالك الشركة.

كما وافقت الشركة على دفع غرامة أخرى قدرها 100 مليون دولار إلى الجهات الأمنية ووزارة التجارة في الولايات المتحدة وهذه الغرامة لأن الشركة لم تخبر مستثميرها ولم تبلغ عن أزمة Cambridge Analytica.