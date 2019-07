جوجل تطلق Gallery Go الجديد لإدارة الصور كجزء من android go

تطبيق Gallery Go هو أحدث تطبيق تطلقه جوجل لإدارة الصور كبديل أخف من Photos وكجزء من عائلة Go الخفيفة.

يأتي تطبيق Gallery Go بحجم 10 ميجابايت بدلاً من 130 ميجابايت التي كان يستخدمها تطبيق Photos الخاص بجوجل الأساسي، هذه هي السياسة التي تستخدمها جوجل في مع تطبيقات Go المتعددة، فهي تهدف لتقديم تطبيقات أصغر في الحجم والمساحة وتؤدي نفس الغرض دون إستهلاك البيانات بشكل كبير.

يضم التطبيق الجديد جميع المميزات المعتادة التي تجدها في تطبيقات إدارة الصور المختلفة مثل ترتيب الصور وتعديلها بشكل سريع بالإضافة إلى البحث عن الصور مباشرةً، واجهة المستخدم نظيفة وبسيطة ومتناسبة مع لغة جوجل الجديدة في تصميم البرامج.

كما يضم البرنامج خاصية Sync مثل برنامج photos التي تقوم بمزامنة الصور بينها وبين خوادم جوجل وdrive.

تطبيقات Go تأتي ضمن مبادرة Android Go التي تدعمها جوجل بشكل شخصي حيث أنها تصدر هواتف محمولة مخفضة في السعر وخفيفة في الإمكانيات بنظام تشغيل خاص أخف قليلاً في التشغيل تحت إسم Android GO.