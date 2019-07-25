تكنولوجيا: فرض غرامة مالية بقيمة 5 مليار دولار على شركة الفيس بوك لإنتهاك خصوصية المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت لجنة FTC في الولايات المتحدة الأمريكية غرامة مالية بقيمة 5 مليار دولار على شركة الفيس بوك، نتيجة لإنتهاك الخصوصية وتسريب بيانات المستخدمين.

إنتهت المفاوضات القائمة بين لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وشركة الفيس بوك بفرض غرامة مالية على شركة الفيس بوك بقيمة 5 مليار دولار، مع إقرار الفيس بوك بإلتزامها بحماية بيانات المستخدمين.

إستغرقت المفاوضات القائمة بين لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وشركة الفيس بوك عدة أشهر قبل أن تصل اللجنة إلى قرار نهائي اليوم وتحديد الغرامة المفروضة على شركة الفيس بوك.

ولقد بدأت اللجنة التحقيقات بعد فضيحة Cambridge Analytica العام الماضي، والتي كشفت عن إنتهاك الملايين من حسابات المستخدمين على الشبكة الإجتماعية وتسريب البيانات الخاصة التي استخدمت في الدعاية السياسية دون تصريح مسبق من المستخدمين.

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أيضاً إلى جانب الغرامة المالية التي فرضت على الشركة، أكدت الفيس بوك على إستخدام مزيد من الضمانات المستقبلية لحماية خصوصية المستخدمين.

وفي إطار تعزيز حماية بيانات المستخدمين تعمل شركة الفيس بوك حالياً على مراجعة المشكلات والأخطاء التي أدت إلى إنتهاك خصوصية المستخدمين بهدف معالجتها بشكل سريع، كما أكدت الشركة على حرصها على رصد أي إساءة لإستخدام شبكة الفيس بوك، أو مخالفة لقوانين الشبكة الإجتماعية.

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