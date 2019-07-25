نسخة تجريبية مسربة من نظام Windows 10 تعرض لنا ” قائمة إبدأ ” بتصميم جديد

فاطمة أيت طالب - دبي -

قطع نظام Windows من شركة مايكروسوفت شوطًا طويلاً منذ الأيام الأولى لـ Windows 3.1، حيث أصبحت قائمة إبدأ مرادفة لأنظمة الويندوز. أجرت شركة مايكروسوفت بعض التغييرات على تصميم ” قائمة إبدأ ” على مدار السنوات الماضية، وخصوصا في نظام Windows 8 عندما حاولت الشركة القيام بشيء جديد ومختلف لتفشل في نهاية المطاف.

ومع ذلك، يبدو أن شركة مايكروسوفت لا تريد الإستسلام تمامًا فيما يخص مهمة إعادة تصميم قائمة إبدأ لأنه وفقًا للقائمين على موقع Windows Central، فقد تمكنوا من وضع أيديهم على نسخة إختبارية مسربة من نظام Windows 10 والتي تكشف عن خطط مايكروسوفت المحتملة لتجديد قائمة إبدأ.

في الغالب، لا تزال النسخة الحالية من قائمة إبدأ في نظام Windows 10 مماثلة إلى حد ما للتصاميم السابقة، حيث لا تزال القائمة سهلة الإستخدام. ومع ذلك، مع التصميم الجديد، يبدو أن شركة مايكروسوفت تعمل على شيء مختلف جدًا حيث تعتمد إلى حد كبير على الأيقونات لإظهار التطبيقات المتاحة.

هي ليست أجمل واجهة مستخدم نراها حتى الآن، ولكن كما يشير Windows Central، فهذه النسخة التي تم تسريبها هي نسخة داخلية من مايكروسوفت وليست نسخة مخصصة للأشخاص المشتركين في برنامج Windows Insider. هذا يعني أن ما نراه قد يكون تصميمًا أوليًا قد يتم إلغاؤه أو تحسينه، وهذا ما يعني بأنه سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من كل شيء. في غضون ذلك، ما رأيك في التصميم الجديد لقائمة إبدأ؟