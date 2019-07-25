HMD Global Oy تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Nokia 220 4G و Nokia 105

فاطمة أيت طالب - دبي - نحصل على هواتف ذكية جديدة بإستمرار هذه الأيام، ولكن من حين لآخر نرى هواتف تقليدية جديدة. اليوم، حصلنا على هاتفين محمولين جديدين من شركة HMD Global Oy يحملان الأسماء Nokia 220 4G و Nokia 105.

Nokia 220 4G

وبالنسبة للهاتف Nokia 220 4G، فهو لا يزال يتمسك بعناصر التصميم الأساسية التي رأيناها في الهاتف Nokia 220 الأصلي الذي تم إطلاقه في العام 2014. وهو يوفر تطبيقات لتصفح الويب، وبعض الألعاب الكلاسيكية التي تم تحديثها لدعم الألوان. وبالنسبة للعبة الأفعى المحببة، فهي تأتي مسبقًا مع الهاتف، بينما تم تضمين الألعاب الأخرى مثل Ninja Up و Tetris من أجل الإختبار والشراء.

يمكن للهاتف Nokia 220 4G الجديد أن يتضمن بطاقتي SIM، واحدة عبارة عن Nano SIM والأخرى عبارة عن Mini SIM. وعلاوة على ذلك، فهو يشمل أيضًا كاميرا مع فلاش LED في الخلف ويدعم Radio FM، كما أنه يضم بطارية بسعة 1200mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB. ووفقا لشركة HMD Global Oy، فهي تقول بأن بطارية هذا الهاتف تستطيع الصمود لنحو 27 يومًا في وضع التأهب ولنحو 6 ساعات من المكالمات. السعر هو 39 يورو، ويأتي باللون الأزرق أو الأسود.

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Nokia 105

قد تعقتد أن هذا الهاتف يشبه Nokia 105 الذي تم إطلاقه في العام 2017 مع تصميم مماثل وعدم وجود أي كاميرات على الإطلاق، ولكنه أصبح الآن أقل تكلفة. هو قادر على الإحتفاظ بما يصل إلى 2000 جهة إتصال و500 رسالة نصية، وبالطبع هو يصلح أيضًا ليكون بمثابة مصباح LED يدوي يمكنك تشغيله من خلال النقر مرتين على زر الأعلى.

تشمل المواصفات الكاملة القدرة على إستخدام بطاقتي SIM، وبطارية قابلة للإزالة بسعة 800mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB، ومنفذ السماعات 3.5mm. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Nokia 105 2019 يدعم أيضًا Radio FM شريطة أن تقوم بإدراج السماعات في الهاتف. وسيكون هذا الهاتف معروضًا للبيع باللون الأزرق أو الأسود أو الوردي، وسيكلف 13 يورو فقط.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتفين Nokia 105 و Nokia 220 4G يستهدفان في الغالب الأسواق الأوروبية، فالهاتف Nokia 220 4G متوافق فقط مع نطاقات 4G السائدة في أوروبا.