Huawei تكشف عن حاسوب محمول جديد بحجم 16 إنش لتتفوق بذلك على شركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك شائعات تفيد بأن شركة آبل تخطط لإطلاق سلسلة جديدة من الحواسيب المحمولة مع شاشة بحجم 16 إنش. حتى الآن، يبدو أن 15 إنش هو المعيار، بإستثناء بعض الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب التي إختارت شاشات أكبر بحجم 17 إنش، لذلك يمكن لحاسوب محمول بحجم 16 إنش حجز مساحة مناسبة لمن يريدون شاشة أكبر ولكن لا يريدون الحصول على حاسوب محمول مصمم في الأساس للاعبين.

ومع ذلك، يبدو أن شركة Huawei نجحت في التفوق على شركة آبل، فقد أعلنت الشركة الصينية الآن عن حاسوب محمول جديد يضم شاشة بحجم 16.1 إنش يدعى Honor MagicBook Pro 16. سيكون من الممكن الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع المعالج Intel Core i5 أو Intel Core i7، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 16GB، وسيأتي أيضًا مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce MX250 مع 2GB من الذاكرة العشوائية. هناك أيضًا خيارات للحصول عليه مع 512GB أو 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية SSD.

ما يثير الإهتمام في هذا الحاسوب المحمول هو كاميرا الويب المدمجة فيه. على الرغم من أن كاميرات الويب المدمجة شائعة جدًا بين الحواسيب المحمولة، إلا أن ما إختارت شركة Huawei القيام به في هذا الحاسوب المحمول الجديد هو إخفاؤها داخل لوحة المفاتيح. هذا يعني أنه عند الضغط على الزر، ستنبثق كاميرا الويب من لوحة المفاتيح، وعندما لا تكون قيد الإستخدام، يمكن دفعها وإخفاؤها.

Advertisements

يعد هذا أمرًا رائعًا فيما يتعلق بالخصوصية، وخاصة أننا نشاهد المزيد من الأشخاص يبدؤون بوضع الأشرطة على كاميرات الويب والميكروفونات الخاصة بهم للمساعدة في منع الأشخاص من إختراق الحواسيب الخاصة بهم والتجسس عليهم. وفيما يتعلق بالسعر، فقد قامت شركة Huawei بتسعير Huawei MagicBook Pro الجديد بسعر يبدأ من حوالي 710 دولارات أمريكية.