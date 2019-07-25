بالفيديو: تعرف على تطبيق Gallery Go الجديد من غوغل

أطلقت شركة “جوجل Google” تطبيقًا جديدًا يحمل علامة Go، يسمى Gallery Go، والذي يتطلب مساحة أقل من البيانات والتخزين للعمل. تم إطلاق التطبيق في حدث ثالث من جوجل “For Nigeria” وهو متاح للتنزيل الآن عبر متجر “جوجل بلاي Google Play” على جميع أجهزة “أندرويد Android” التي تعمل بالإصدار 8.1 Oreo أو أعلى. التطبيق متاح حاليًا لتنزيله على مستوى العالم. ومع ذلك، لن يتم توفير جميع الميزات في جميع الأسواق، مثل ميزة تنظيم الصور بواسطة ميزة الأشخاص. يأتي Gallery Go بحجم ملف 10 ميغابايت ووفقًا للشركة، تم تصميمه للعمل دون اتصال باستخدام تقنية الآلة لتنظيم الصور تلقائيًا. ومن المتوقع أن تدفع جوجل التطبيق الجديد كبديل لـ “Google Photos” على هواتف إصدار Android Go المستقبلية، مثل Itel S15 و Itel A55 الجديد. وتقول الشركة أن التطبيق سيساعد مالكي الهواتف الذكية الجدد في العثور على الصور وتعديلها وإدارتها بسهولة، دون الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت عالية السرعة أو النَسخ الاحتياطي السحابي.



ويأتي تطبيق Gallery Go أيضًا مع عدد من الميزات المتقدمة مثل دعم التحسين التلقائي والفلاتر وعدد من خيارات التحرير الأساسية.

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