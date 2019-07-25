تأكيد مواصفات الهاتف Vivo Z5، وسيضم كاميرا بدقة 48MP، والمعالج Snapdragon 712

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت شركة Vivo بنشر مجموعة من الصور الرسمية الترويجية للهاتف Vivo Z5، وهي الصور التي كشفت لنا عن تصميم الهاتف. والآن، كشفت لنا الشركة الصينية الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية عن بعض مواصفات الهاتف أيضًا.

في الواقع، لقد أكدت لنا شركة Vivo الآن أن هاتفها القادم Vivo Z5 سيضم المعالج Snapdragon 712، وتقنية Multi-Turbo، كما أنه سيتباهى بشاشة Super AMOLED تضم مستشعر بصمات الأصابع داخلها. وعلاوة على ذلك، فقد تأكد كذلك اليوم أن الهاتف Vivo Z5 سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية.

من ناحية أخرى، أكدت لنا شركة Vivo كذلك أن الهاتف Vivo Z5 سيضم بطارية ضخمة بسعة 4500mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 22.5W. عمومًا، سنعرف كل شيء آخر عن الهاتف Vivo Z5 عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 31 من شهر يوليو المقبل، بما في ذلك بقية المواصفات، والسعر، وموعد الإطلاق في الأسواق.