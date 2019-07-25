RED تلوم شريكتها بسبب الأداء الباهت للكاميرا في هاتفها الذكي الأول، وتعدنا بإطلاق هاتف آخر في المستقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الأول من شركة RED الرائدة في مجال تصنيع الكاميرات الإحترافية، والمعروف بإسم Red Hydrogen One لم يحقق نجاحًا كبيرًا في السوق. تم تأجيل إطلاقه عدة مرات في الماضي وعندما وصل أخيرًا، كانت مواصفاته التقنية لا ترقى إلى مستوى التطلعات، وكان سعره مبالغًا فيه. والأسوأ من ذلك، أن الكاميرا الخاصة به تعرضت لإنتقادات حادة من قبل المستخدمين الأوائل.

أصدر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة RED، السيد Jim Jannard الآن بيانًا يوضح فيه أن المشاكل جاءت من الشركة الصينية التي أوكلت إليها مهمة تصميم الهاتف وفقا لمتطلبات RED. وكانت هذه الشركة الصينية مسؤولة عن تصميم حزمة المواصفات التقنية بالإضافة إلى تكامل نظام التشغيل مع المعالج Snapdragon 855. ووفقا للسيد Jim Jannard، فقد كان الدفع بالشركة الصينية لإنهاء العمل على الهاتف RED Hydrogen One يفوق التحدي.

الشيء الإيجابي هو أن شركة RED دخلت الآن في شراكة جديدة مع شركة أخرى متخصصة في تصميم الأجهزة للشركات الأخرى ( ODM )، ومن الواضح أن هذه الشركة الجديدة تملك قدرة أكبر على بناء ودعم المنتج الذي تطلبه شركة RED وعملاؤها.

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وبدأت شركة RED بتطوير الهاتف RED Hydrogen Two من الصفر، مما يعني أنه من المحتمل أن يأتي في العام المقبل على أقرب تقدير. أما بالنسبة للوحدة القابلة للفصل التي كان من المفترض أن تأتي لاحقًا ولكنها لم تفعل، فقد أكد لنا السيد Jim Jannard أن شركة RED تخطط لإطلاق وحدة Komodo محسنة ستعمل مع الهاتف RED Hydrogen Two وستسمح للمستخدمين بإلتقاط ” مشاهد بجودة مشاهد السينما العالية المستوى بأقل سعر ممكن “.