الهاتف Galaxy Note 10+ 5G يظهر في صورة رسمية مسربة لشركة الإتصالات الأمريكية Verizon

فاطمة أيت طالب - دبي - 7 أغسطس يقترب بسرعة، وشركة سامسونج جاهزة لتقديم سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series الرائدة الجديدة للعالم. لقد رأينا عددًا من التسريبات حول الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 بالفعل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نلقي فيها نظرة على نسخة 5G من الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج، والفضل في ذلك يعود إلى المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks والذي تمكن من الحصول على صورة رسمية للهاتف تخص شركة الإتصالات الأمريكية Verizon.

هذه الصورة الرسمية المسربة تعرض لنا الواجهة الأمامية للهاتف Galaxy Note 10+ 5G إلى جانب الواجهة الخلفية للهاتف Galaxy Note 10 العادي. وفيما يخص التصميم، فالهاتف Galaxy Note 10+ 5G سيكون مماثلاً للهاتف +Galaxy Note 10 بحيث سيحصل بدوره على شاشة مزودة بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

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هذه الصورة الرسمية المسربة تقول أيضًا بأن أولئك الذين يطلبون Galaxy Note 10+ 5G بشكل مسبق من Verizon سيحصلون على Galaxy Note 10 مجانًا إذا قرروا إختيار إحدى الخطط غير المحدودة لشركة الإتصالات الأمريكية. ومع ذلك، سيحتاج العملاء إلى توقيع عقد آخر للهاتف الثاني.

ووفقا للتسريبات السابقة، فيبدو أن Galaxy Note 10+ 5G سيأتي مع 12GB من الذاكرة العشوائية ومع 512GB من الذاكرة الداخلية. وبالنسبة لبقية المواصفات، فهي ستشمل على الأرجح شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 إنش وبدقة +QuadHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9825 أو +Snapdragon 855 بناءً على المنطقة. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45W على الرغم من حقيقة أن شركة سامسونج ستقوم بتضمين شاحن بقوة 25W فقط في العلبة.

https://twitter.com/evleaks/status/1154206365331709952