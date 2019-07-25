تسريبات جديدة تؤكد قدوم الهاتف Huawei Mate 30 Pro مع قطع عريض على مستوى الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - تبذل الشركات المصنعة للهواتف الذكية اليوم جهدها للتخلص من القطع القبيح في شاشات هواتفها الذكية، وقد لجأت بعض الشركات إلى الكاميرات المنبثقة والشاشات القابلة للسحب للتخلص من ذلك. ومع ذلك، تخطط شركة Huawei على ما يبدو للإحتفاظ بالقطع العريض في نسخة Pro من الهاتف Huawei Mate 30، على الأقل وفقا لأحدث واقيات الشاشة المسربة.

تكشف الطبقة الزجاجية الأمامية للهاتف Huawei Mate 30 Pro عن خمسة ثقوب في القطع. واحد هو بالتأكيد من أجل الكاميرا الأمامية، وآخر لمستشعر القرب، وهناك ثقب لسماعة الأذن أيضًا. والشائعات تقول بأن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيحصل أيضًا على كاميرا إضافية من نوعه Time Of Flight من أجل خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه وبعض الرموز التعبيرية التي تستند على الواقع المعزز والواقع الإفتراضي.

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إقترح أحد المسرب أن يحدث نفس الشيء بالنسبة للهاتف Huawei Mate 30 من خلال حصوله على خمسة ثقوب أيضًا في القطع المتواجد في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. ومع ذلك، تكشف الصور أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم شاشة OLED منحنية جدًا على الطرفين، بينما سيحصل الهاتف Huawei Mate 30 على شاشة منحنية الطرفين بشكل معتدل. وسيكون الإطار العلوي والسفلي للشاشة نحيفًا للغاية أيضًا في كلا الهاتفين.

حاليًا، تلتزم شركة Huawei الصمت بشأن الإطار الزمني للإطلاق، ولكن ربما تنتظر الشركة أن تهدأ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.