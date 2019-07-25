شبكة Netfilx تقدم إشتراك خاص بالهواتف فقط دون أجهزة الكومبيوتر

شبكة Netfilx تعتبر اكبر شبكة تلفزيونية منتشرة حول العالم بخدمتها الخاصة لبث المحتوى، كما أنها قدمت تغييراً جعل الكثيرين حول العالم يشتركون في خدماتها حتى في البلاد الضعيفة إقتصادياً مثل الهند.

الهند تمتلك أكبر عدد من مشاهدي الهواتف المحمولة ومستخدميها، وهذا يعني أن الكثير من مستخدمي ومشتركي الشبكة يشاهدونها ويحملون المحتوى من خلال هواتفهم المحمولة ولهذا قررت الشبكة أن تطلق خدمة تجريبية حصرية جديدة للهند حيث تضم هذه الخدمة باقة إشتراك مخصصة للهواتف المحمولة فقط.

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التسعيرة الجديدة مخفضة للغاية، فبحسب التحديث الذي صدر للتطبيق في الهند فإن الإشتراك في باقة الهواتف المحمولة سيكلفك فقط 3 دولارات أي ما يعادل 200 روبية وهو مبلغ زهيد للغاية نظير الإشتراك في خدمات الشبكة، هذه الباقة المخفضة ستسمح لك بالمشاهدة والتحميل من الهواتف المحمولة فقط وبجودة 480p ولكنها لن تسمح لك ببث المحتوى على التلفزيون من خلال خواص الـ Cast وغيرها.

تعمل هذه الباقة أيضاً على جهاز واحد فقط ويشترط أن يكون الجهاز موجوداً في الهند فقط دون أي دولة أخرى وهذا كما قلنا لأن عدد المستخدمين في الهند يزيد عن أي بلد اخرى، بالطبع لا توجد معلومات إن كان سيتم إطلاق مثل هذه الباقة في باقي الدول الضعيفة إقتصادياً أم لا ولكن من الوارد جداً أن نراها.

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