سامسونج تؤكد رسميًا إعادة إطلاقها للهاتف Galaxy Fold في شهر سبتمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة سامسونج لإعادة إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold قريبًا. وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية اليوم أنها أكملت عملية إعادة تصميم الهاتف وأنه أصبح جاهزًا ليصل إلى أيدي المستهلكين بدءًا من شهر سبتمبر المقبل في أسواق محددة مع العلم بأنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول التوافر مع إقترابنا من الإطلاق.

تم عرض الهاتف Galaxy Fold للطلب المسبق في وقت سابق من هذا العام، ولكن تم تأجيل إطلاق الهاتف إلى أجل غير مسمى بسبب ظهور بعض المشاكل في الجهاز. عندما قامت الشركة الكورية الجنوبية بشحن الوحدات التجريبية، قام البعض بإزالة الطبقة الواقية العليا للشاشة، والتي كانت تشبه واقي الشاشة، ولكنها كانت في الواقع جزءًا من الشاشة نفسها وكان يؤدي إزالتها إلى إتلاف الشاشة. عانى آخرون من فشل المفصل دون أي إستخدام غير صحيح.

في كلتا الحالتين، تدعي شركة سامسونج أنها عززت الآن المنطقة السفلية والعلوية للمفصل بأغطية حماية إضافية. نظرًا لوجود فرصة لدخول الغبار والعناصر الصغيرة الأخرى إلى منطقة المفصل، فإن Galaxy Fold الجديد سيوفر حماية إضافية لذلك أيضًا.

Advertisements

هناك مشكلة أخرى أزعجت الكثير منا وهي الفجوة التي كانت بين الجانبين عندما يتم إغلاق Galaxy Fold. أعلنت شركة سامسونج أنها قامت بتقليص حجم هذه الفجوة ولا يمكننا الانتظار لمعرفة ما الذي تم تغييره.

أعلنت شركة سامسونج كذلك أن النسخة الجديدة المعادة التصميم من Galaxy Fold ستأتي مع المزيد من التطبيقات والخدمات المحسنة لتجربة المستخدم القابلة للطي الفريدة، ولكن لم نحصل على أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع. عمومًا، نحن نتوقع أن يبقى سعر Galaxy Fold في حدود 1999 يورو على الرغم من كل هذه التحسينات الجديدة.