عائدات Huawei تنمو برقم مزدوج في النصف الأول من هذا العام على الرغم من الحظر الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من النهاية المضطربة للنصف الأول من العام 2019 بالنسبة لشركة Huawei، فقد كانت الشركة لا تزال قادرة على تحقيق إيرادات أفضل بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. من المؤكد أن الأرقام ستكون أفضل لو لم تكن القيود الأمريكية ولكن حتى لو كانت، فلا يزال مستقبل الشركة الصينية واعدًا.

سجلت شركة Huawei زيادة في الإيرادات بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام 2019. وبلغت الزيادة 39 في المئة في الربع الأول، ولكن بعد ذلك سارت الرياح بما لا تشتهي السفن في شهري مايو ويونيو. ساعد إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G الشركة في الحفاظ على النمو من خلال توقيع 50 عقدًا تجاريًا.

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الآن مع إقتراب الحكومة الأمريكية وشركة Huawei من حل كافة المشاكل، فيجب أن تكون الشركة الصينية قادرة على مواصلة عملياتها ومواصلة الطريق من أجل تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم.