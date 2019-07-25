كشف موقع "تيك رادار" التقني عن سببين رئيسيين لاقتناء هاتف آيفون الجديد الذي سيصدر في أيلول المقبل، مرتبطين بخاصية التصوير.
وستمكن خاصية "الإطار الذكي" المستخدم من تعديل الصور التي تكون خارج إطار اللقطة، فضلا عن مقاطع الفيديو التي صورت بالعدسة العادية، وذلك من خلال جمع تفاصيل إضافية مع الكاميرا ذات الزاوية الواسعة.
ومع اقتراب موعد إطلاق هاتف "أبل" المنتظر، تنتشر تسريبات وشائعات عديدة تتعلق بتصميم الجهاز، ومزاياه التقنية الجديدة مثل طريقة الشحن، التي قد تعني أنه سيتم شحن هواتف آيفون وأندرويد باستخدام شاحن واحد.
ومن بين التسريبات التقنية المرتبطة بجهاز أبل الجديد، تخلي الشركة الأميركية عن ميزة الشحن Lightning المعتمدة في هواتف آيفون منذ عام 2012، واستبدالها بالشحن عبر الكيبل من خلال منفذ "يو إس بي- سي"، المعتمد في هواتف "أندرويد".
ويرجح خبراء أن يعزز آيفون الجديد قدرة البطارية، وهو أمر مهم لدى مستخدمي الهواتف الذكية في الوقت الحالي، أما واجهة الهاتف فلن تتغير، وهذا يعني أن التصميم التقليدي سيتواصل للجيل الثالث على التوالي من الجهاز.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه أبرز خصائص هاتف آيفون 11 الجديد، وبُشرى لعشاق التصوير! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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