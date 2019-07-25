آبل 'تقتل' آيفون 6!

هذا الخبر غير السار لمحبي iPhone 6 سيطبّق بعد إصدار الشركة الأميركية نظام التشغيل iOS 13، بحيث سيقوم مستخدمو هواتف Apple بتنزيل البرنامج المجاني للحصول على الميزات الجديدة مثل إدارة الصور والفيديوهات وتعديلها، وعناصر تحكم محسّنة في الخصوصية وإطلالة جديدة تمامًا على الخرائط وغيرها.لكن iOS13 سيعمل فقط مع هواتف iPhone 6S وما هو أجدّ، فبعد أن أوقفت آبل تصنيع iPhone 6 في العام 2017، تعمل الآن على قتله من السوق من خلال منع المستخدمين من الحصول على تحديثات نظام التشغيل.

وعلى الرغم من أن البعض لا يجدون مانعا في استخدام الهاتف بنظام التشغيل الحالي، انما يجب عليهم الأخذ بعين الإعتبار أنه عندما تتوقف Apple عن تحديث أي منتج، فأنها تتركه عرضة للانتهاكات الأمنية ويكون الهاتف غير قابل للتشغيل بشكل أساسي وفعال كما السابق.

