آبل 'تقتل' آيفون 6!

يتمتع هاتف آيفون6 بشعبية كبيرة منذ اطلاقه في العام 2014، لكن الآن تسعى شركة آبل الى "قتله" مع اصدارها هاتفها الجديد في أيلول/سبتمبر المقبل.
لكن iOS13 سيعمل فقط مع هواتف iPhone 6S وما هو أجدّ، فبعد أن أوقفت آبل تصنيع iPhone 6 في العام 2017، تعمل الآن على قتله من السوق من خلال منع المستخدمين من الحصول على تحديثات نظام التشغيل.
وعلى الرغم من أن البعض لا يجدون مانعا في استخدام الهاتف بنظام التشغيل الحالي، انما يجب عليهم الأخذ بعين الإعتبار أنه عندما تتوقف Apple عن تحديث أي منتج، فأنها تتركه عرضة للانتهاكات الأمنية ويكون الهاتف غير قابل للتشغيل بشكل أساسي وفعال كما السابق.
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