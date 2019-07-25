كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الهواتف الغبية تسيطر على الأسواق العالمية؟

يتوقع الخبراء عودة قوية للهواتف القديمة التقليدية في معظم أنحاء العالم بالمستقبل القريب.

ومع اتصال ملايين المستخدمين بالإنترنت في الهند وإفريقيا، وجدت “الهواتف الغبية” – على عكس الهواتف الذكية المتطورة بشكل متزايد – سوقاً جديداً مزدهراً في العديد من دول العالم.

وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الأجهزة التي لا تتمتع بميزات كبيرة، والتي تشبه الهواتف المحمولة القديمة من موتورولا ونوكيا، أصبحت شائعة بشكل خاص بسبب أسعارها المنخفضة – بعضها يباع بسعر 25 دولاراً – وإمكانية استخدامها للولوج إلى الإنترنت.

وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة لا تقدم نفس المهام التي توفرها نظيراتها الذكية الأكبر والأكثر تكلفة، إلا أنها توفر للمستخدمين بعض المزايا، بالإضافة إلى المكالمات والرسائل النصية الأساسية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وتتمتع هذه الهواتف أيضاً بعمر بطارية أطول، وغالباً ما يتم تشغيلها عبر لوحة مفاتيح فعلية بدلاً من الشاشة التي تعمل باللمس، مما يسهل استخدام التكنولوجيا بين الأشخاص غير المعتادين على استخدام الأجهزة الذكية.

وذكرت وول ستريت جورنال أن من المتوقع شحن حوالي 84 مليون من الهواتف هذه السنة، بعد أن أثبتت أنها تحظى بشعبية كبيرة بين المقيمين في البلدان التي يكسب فيها السكان أقل من نظرائهم في البلدان الأخرى.

وقال كامليش كومار (35 عاماً) وهو أحد مستخدمي الهواتف منخفضة التكلفة ويقيم في نيودلهي ويحصل على 80 دولاراً من بيع الفاكهة، إن الهواتف التي يتم تقديمها من خلال شركة جيو للهواتف المحمولة كانت من بين الأجهزة القليلة التي يمكنه تحمل تكلفتها.

ومن المتوقع أن يتم بيع ما يقرب من 370 مليون هاتف ذكي بإمكانات محدودة على مستوى العالم على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، مما يمثل 28 مليار دولار من المبيعات المحتملة.