مبيعات Apple Watch Edition المرصعة بالذهب توقفت بعد أسبوعين فقط من إطلاقها

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تتذكرون عندما قامت شركة آبل بإطلاق الساعة الذكية Apple Watch لأول مرة، وقررت الدخول إلى سوق الساعات الفاخرة من خلال إطلاق Apple Watch Edition المرصعة بذهب 18 قيراط والتي كانت تكلف 10 آلاف دولار أمريكي؟ حسنًا، لقد إتضح أن هذه الساعة الذكية كانت في الواقع تمثل فشلا ذريعًا لشركة آبل.

ووفقا لتقرير حديث من وكالة الأنباء بلومبورج، فيبدو أن مبيعات Apple Watch Edition كانت تبلغ بضع عشرات من الآلاف عندما تم إطلاقها، وأن المبيعات إنخفضت بعد أسبوعين فقط. قررت شركة آبل في نهاية المطاف إيقاف Apple Watch Edition الذهبية، ولكنها ما زالت تقدم هذه الساعة الذكية مع مواد أخرى مثل السيراميك مقابل 1000 دولار أمريكي.

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ومع ذلك، يبدو أن مبيعات ساعات Apple Watch Edition بصفة عامة لم تكن جيدة كما كانت تأمل شركة آبل لأنه في العام 2018، ومع إطلاق الساعة الذكية Apple Watch Series 4، لم يتم الإعلان عن نسخة Edition من هذه الساعة الذكية، مما يشير إلى إنتهاء تجربة آبل مع هذا النوع من الساعات الذكية. ومع ذلك، على الرغم من بعض العيوب وربما الإفراط في التوقعات المتعلقة بالطلب على الساعات الذكية الفاخرة، فقد أصبحت Apple Watch واحدة من أكثر الساعات الذكية شعبية في الوقت الراهن.

لقد سمعنا العديد من القصص عن الكيفية التي ساهمت فيها هذه الساعة الذكية المميزة في إنقاد حياة مرتديها، وذلك بفضل الميزات المدمجة فيها، مثل مستشعر ضربات القلب، ومراقبة التخطيط الكهربائي للقلب، وإكتشاف السقوط.