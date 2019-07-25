Honor تتطلع لبيع أكثر من 20 مليون وحدة من الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei، السيد George Zhao لوسائل الإعلام يوم أمس أن الشركة تهدف إلى بيع أكثر من 20 مليون وحدة من الهاتفين Honor 9X و Honor 9X Pro. وأضاف أن الشركة قامت بتسعير الهواتف الجديدة بأسعار مغرية وهو ما يستدعي تحقيق هذه المبيعات المرتفعة. للوهلة الأولى، يبدو 20 مليون وحدة مباعة وكأنه رقم صعب للغاية بالنسبة لسلسلة واحدة فقط من الهواتف الذكية. ولكن بالنسبة إلى Honor، فقد لا يكون الأمر صعبًا كما نعتقد.

حققت سلسلة هواتف Honor 8X Series أداءً جيدًا في الصين خلال العام الماضي. في الواقع، كشفت لنا Honor قبل بضعة أسابيع أنها تمكنت من بيع أكثر من 15 مليون وحدة من سلسلة هواتف Honor 8X Series في غضون 9 أشهر. لذلك، نحن لن نتفاجأ في حالة إذا تمكنت الشركة من بيع أكثر من 20 مليون وحدة من سلسلة هواتف Honor 9X Series الجديدة.

بعد الحظر التجاري المفروض على شركة Huawei وجميع الشركات الفرعية التابعة لها من قبل الحكومة الأمريكية في شهر مايو الماضي، فقد تضررت مبيعات Huawei و Honor الدولية بشدة. ومع ذلك، فقد كشف لنا George Zhao أن مبيعات الشركة على الصعيد العالمي تحسنت في الأسابيع القليلة الماضية. لذلك من الجيد أن نرى الشركة قد عادت بقوة. في الواقع، لا تزال شركة Huawei تقول أنها ستشهد تحسنًا بنسبة 30% على مستوى الشحنات في النصف الأول من هذا العام.