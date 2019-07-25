براءة إختراع جديدة من مايكروسوفت تلمح إلى طرق جديدة للتفاعل مع جهاز Surface مزود بشاشة مزدوجة

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس سرًا أن شركة مايكروسوفت تعمل على حاسوب Surface قابل للطي من أجل إطلاقه في العام 2020، وقد ألمحت الكثير من براءات الإختراع بالفعل إلى التصميم المحتمل لهذا الجهاز. في أحدث التطورات، تشير براءة إختراع حديثة إلى أن Surface القابل للطي سيمتاز بأزرار متعددة الوظائف وطرق جديدة للمستخدمين للتفاعل مع تخطيط الشاشة المزدوجة.

تم تقديم براءة الإختراع هذه في الأصل إلى مكتب براءات الإختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير من العام 2018 وتم نشرها في اليوم 18 يوليو 2019. تصف براءة الإختراع هذه طريقة محددة للمستخدمين للتحكم في الجهاز القابل للطي في وضعيات مختلفة. وتذكر مايكروسوفت بشكل صريح إستخدام مشغل ميكانيكي من أجل التوجيه في براءة الإختراع.

في حين أن هذه التقنية تبدو منطقية أكثر بالنسبة لجهاز مايكروسوفت القابل للطي Project Andromeda الذي تم تعليقه الآن، إلا أن براءة الإختراع تشير إلى أن مايكروسوفت قد تفكر في تضمين زر متعدد الوظائف في مكان ما على شاشة Surface Centarus المزدوجة. لن يتحكم المشغل الميكانيكي للتوجيه في الوضع الأفقي والوضع العمودي فحسب، بل يمكن أيضًا أن يكون بمثابة زر للتحكم في الأنشطة الأخرى بينما يتم فتح الجهاز اللوحي القابل للطي أو Surface في أوضاع أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن يعمل الزر أيضًا على تفعيل وضع السكون، وقد يكون له أغراض أخرى متعددة بناءً على مدة الضغط عليه.

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” يمكن تطبيق هذه الفكرة على جهاز حوسبي قابل للطي. يمكن أن يؤثر إستخدام المشغل الميكانيكي للتوجيه على الجهاز أثناء وجوده في حالة مغلقة على المجموعة الأولى من الوظائف. ومع ذلك، عندما يتغير إتجاه الجهاز، يمكن أيضًا تغيير الوظيفة التي يمكن القيام بها عبر نفس المشغل الميكانيكي “.

كما هو الحال دائمًا، فلا تتحول جميع براءات الإختراع إلى منتج نهائي، ولكن مايكروسوفت تدرس بفعالية التقنيات الجديدة لأجهزة Surface. قامت براءات إختراع مايكروسوفت السابقة بتفصيل آلية الطي في جهاز محمول، فضلا عن التقنيات المتعلقة بالطي من أجل الشاشة. لقد تعاملت مايكروسوفت أيضًا مع فكرة إنشاء لوحة مفاتيح أرق لأجهزة Surface Pro، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي وإستخدام شاشة خلفية على Surface Pro.