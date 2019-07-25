الهاتف Galaxy S8 يساهم في إنقاذ حياة سائحين بعدما إنقلب بهم المركب في البحر

فاطمة أيت طالب - دبي - إليكم قصة مذهلة عن الكيفية التي يمكن بها للهواتف الذكية الحديثة، وخاصة تلك المزودة بميزات مثل نظام تحديد المواقع العالمي GPS والتصميم المقاوم للماء، إنقاذ الأرواح. لقد غطينا قصصًا عن الكيفية التي قامت بها الساعة الذكية Apple Watch في إنقاذ المستخدمين، ومساعدتهم في بعض المواقف التي تهدد حياتهم. حسنًا، لقد حان الوقت الآن للحديث عن الهاتف Galaxy S8 الذي قام بنفس الشيء لإثنين من البحارة عندما إنقلب قاربهم بسبب الرياح القوية.

ووفقا للتقرير الذي نشرته Samsung Newsroom، فقد تمكن مواطن كندي يدعى Jim Emdee من طلب المساعدة لنفسه ولزملائه من سائحي الجزيرة بإستخدام Galaxy S8 الخاص به. تقول القصة أن Jim Emdee كان من بين ستة عشر غواصًا انطلقوا لزيارة مقاطعة سيبو الفلبينية على متن قارب، برفقة 4 مرشدين محليين. واجه الطاقم مياه مضطربة في البحر وانقلب بهم المركب قبالة مدينة بوجو. لحسن الحظ، كان جميع الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قادرين على السباحة إلى الشاطئ بأمان ( كلهم غواصون تقريبًا ).

أثناء التحقق، إكتشفوا أن جميع أجهزتهم قد تضررت بسبب المياه بإستثناء Galaxy S8 الخاص بـ Jim Emdee. كتذكير، يأتي الهاتف Gaalxy S8 مع تصنيف IP68 مما يعني أنه يستطيع الصمود في المياه العذبة التي يبلغ عمقها 1.5 متر لمدة تصل إلى نصف ساعة. تمكن الكندي ورفاقه من إستخدام الهاتف للإتصال من أجل طلب المساعدة. ليس ذلك فحسب، فقد كان رجال الإنقاذ قادرين على تتبع الطاقم الذي تقطعت به السبل بإستخدام إحداثيات GPS الخاصة بالهاتف Galaxy S8.

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بعد هذه التجربة المروعة، توجه Jim Emdee برسالة شكر للمهندسين في شركة سامسونج يقول فيها : ” آمل حقًا أن أتقدم بالشكر للمهندسين بصدق فقد أنقذونا جميعًا. كان Galaxy S8 الخاص بي هو القادر على الإتصال وكان يعمل طوال الطريق حتى وصلنا إلى مرحلة الهبوط. لقد ظل يعمل لفترة أطول بكثير مما إعتقدت أنه ممكن، وقد أحدث هذا الفرق حقًا “.

بالإضافة إلى ذلك، قال James Jung، رئيس فرع شركة سامسونج في الفلبين : ” يسعدنا أن نسمع أن جميع الركاب في أمان وأن هاتف سامسونج كان مفيدًا في جهود الإنقاذ. سنستمر في العمل من أجل إنتاج الأجهزة التي يمكنها مساعدة المستخدمين عندما يجدون أنفسهم في مواقف قاسية “.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة سامسونج إستغلت هذه القصة لتنصح ملاك هواتفها الذكية بتشغيل نظام تحديد المواقع GPS إذا كانوا مسافرين، وخاصة إذا كانوا يسافرون بمفردهم أو في مناطق نائية.