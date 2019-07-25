سامسونج قد تؤخر إطلاق Galaxy Fold في الأسواق الصغيرة، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تقترب عملية إطلاق الهاتف القابل للطي Galaxy Fold قريبًا، فقد يكون لدى شركة سامسونج بعض الأخبار السيئة لأولئك الذين يتواجدون في الأسواق الصغيرة. يشير أحدث تقرير إلى أن الإطلاق الأولي لهاتف سامسونج القابل للطي سيشمل فقط الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والهند والمملكة المتحدة.

يستند ذلك على ملفات نظام التشغيل لوحدات Galaxy Fold. في وقت سابق، كانت الشركة تعمل على تطوير نسخ خاصة بتلك المناطق من أجل الإطلاق الواسع النطاق، ولكن لم يتم تحديث ملفات النسخة الإيطالية والهولندية وعدد من النسخ الخاصة بالأسواق الأخرى حتى الآن.

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لم نحصل بعد على تاريخ الإطلاق الرسمي الجديد للهاتف Galaxy Fold، ولكننا نأمل أن نسمع المزيد حول هذا الأمر في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده شركة سامسونج يوم 7 أغسطس والذي ستكشف فيه عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.