لجنة التجارة الفيدرالية تفرض رسميًا غرامة بقيمة 5 مليارات دولار على شركة الفيسبوك

فاطمة أيت طالب - دبي - إنتهت فضيحة إساءة Cambridge Analytica لإستخدام بيانات المستخدمين بغرامة مالية قدرها 5 مليارات دولار أمريكي. وأعلنت لجنة التجارة الفيدرالية رسميًا اليوم أنها توصلت إلى تسوية مع شركة الفيسبوك بقيمة 5 مليارات دولار أمريكية، مما أنهى التحقيق الذي إستمر منذ سنوات في الفضيحة المذكورة آنفًا وقضايا الخصوصية الأخرى. هذه هي ثاني أكبر غرامة تفرضها لجنة التجارة الفدرالية على الإطلاق.

ووفقا للإتفاقية التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية، فقد إنتهكت الفيسبوك القانون لأنها فشلت في حماية بيانات المستخدمين من الأطراف الثالثة، وعرض الإعلانات بإستخدام أرقام الهواتف التي تم توفيرها لتأمين الحسابات، والكذب على المستخدمين بشأن تعطيل برنامج التعرف على الوجه الخاص بها إفتراضيًا.

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يزيد هذا النهج بشكل كبير من إحتمالية إمتثال الفيسبوك للأمر، فقد كتب المفوضون الثلاثة الداعمون للجنة الإتصالات الفيدرالية في بيان : ” إذا كانت هناك أي إنحرافات، فمن المحتمل أن يتم إكتشافها وعلاجها بسرعة “.

سيتعين على الفيسبوك دفع غرامة بقيمة 5 مليارات دولار وقبول بعض القيود الجديدة على أعمالها، والتي تشمل مراجعة إلزامية لخصوصية كل منتج أو خدمة جديدة تم تطويرها وأيضًا الحصول على الغرض وإستخدام الشهادات من مطوري الطرف الثالث والتطبيقات التي ترغب في إستخدام بيانات مستخدمي الفيسبوك.

أضافت الفيسبوك في منشور على مدونتها الرسمية أن هذه التسوية ستشكل ” منعطفًا واضحًا ” نحو الإلتزام بالخصوصية للشركة، وستعمل على نحو مختلف عما قامت به في الماضي. وافقت الفيسبوك أيضًا على دفع 100 مليون دولار أمريكي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية لأنها فشلت في الكشف عن الخرق للمستثمرين.