فيسبوك تسجل أرباحًا أفضل من المتوقع

أعلنت شركة فيسبوك منذ قليل عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2019، موضحةً تحقيقها إيرادات بلغت 16,885 مليار دولار، مما شكل زيادة بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي، مع صافي دخل بقيمة 2,616 مليار دولار.

وقال مارك زوكربيرج، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، في بيان: كان لدينا ربع قوي واستمر نمو أعمالنا ومجتمعنا، ونحن نستثمر في بناء حماية أقوى للخصوصية للجميع وعلى تقديم تجارب جديدة للأشخاص الذين يستخدمون خدماتنا.

وأوضحت فيسبوك تحقيقها زيادة في عدد المستخدمين النشطين يوميًا الذين وصلوا إلى 1.59 مليار، بزيادة قدرها 8 في المئة على أساس سنوي.

بينما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 2.41 مليار، بزيادة قدرها 8 في المئة على أساس سنوي.

ورأت فيسبوك أن قاعدة مستخدميها في أوروبا ظلت ثابتة عند 286 مليون مستخدم نشط يوميًا، بينما بلغت قاعدة مستخدمي الشركة في الولايات المتحدة وكندا 187 مليون، بزيادة طفيفة مقارنة برقم 186 مليون في الربع السابق.

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وتقدر الشركة أن أكثر من 2.1 مليار شخص في المتوسط يستخدمون الآن فيسبوك أو إنستاجرام أو واتساب أو ماسنجر يوميًا، وأن أكثر من 2.7 مليار شخص يستخدمون واحدة على الأقل من خدماتها شهريًا.

ومثلت إيرادات الإعلانات على الأجهزة المحمولة زهاء 94 في المئة من إيرادات الإعلانات للربع الثاني من عام 2019، الأمر الذي شكل ارتفاعًا من حوالي 91 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2018.

وتأتي النتائج بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أنها قد توصلت إلى تسوية قياسية بقيمة 5 مليارات دولار مع فيسبوك حول مشكلات الخصوصية التي لا تعد ولا تحصى للشركة.

وكان محللو وول ستريت قد توقعوا تحقيقها إيرادات تبلغ 15.08 مليار دولار، بزيادة تقريبًا 14 في المئة على أساس سنوي، وأن يصل عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 1.57 مليار، بزيادة عن 1.56 مليار في الربع الأول، إلى جانب وصول عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 2.42 مليار، بزيادة عن 2.38 مليار في الربع الأول.

وانتعش سعر سهم فيسبوك إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، وذلك بالرغم من مرور عامين من الفضائح المستمرة، حيث ارتفع بنسبة 54 في المئة في عام 2019.