كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “تويوتا” تكشف عن روبوتات وسيارة مستقلة صغيرة للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020

متابعة-سنيار: أدخلت تويوتا، من خلال “مشروع طوكيو 2020 للروبوت”، سلسلة من 7 روبوتات مصممة خصيصا للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين 2020 التي ستقام في طوكيو العام المقبل.

وكشريك في الحدث الرياضي، تعرض الأجهزة تقنية الشركة الآلية المبتكرة للجمهور العالمي، ومن الربوتات المرحة، المسماة “miraitowa” و “someity”، إلى روبوتات المساعدة والدعم الميداني، تكرس المبادرة “التنقل للجميع” وتعتزم تحسين تجربة كل من المشاركين والمتفرجين.

يتألف “مشروع روبوت طوكيو 2020” من 7 روبوتات، وسيتم طرحه خلال الألعاب، مع توفير mascots miraitowa والبعض الآخر يوفرون الترفيه أثناء تفاعلهم مع الجماهير والداعمين.

وفي الوقت نفسه، تم تصميم الروبوت T-HR3 بواسطة تويوتا للتواصل مع الرياضيين أنفسهم، وبهدف بث لقطات الأحداث الرياضية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم، يُعد روبوت T-TR1 للاتصال بالموقع البعيد.

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مع وضع مفهوم “التنقل للجميع” في الاعتبار، طورت toyota أيضا مشروع الروبوت tokyo 2020 لتقديم المساعدة لأولئك الذين يعانون من صعوبة الحركة.

ويساعد روبوت الدعم البشري (HSR) و روبوت دعم التسليم (DSR) أثناء الألعاب عن طريق توجيه المتفرجين إلى مقاعدهم وتقديم المرطبات التي يمكنهم طلبها عبر الكمبيوتر اللوحي.

وأخيرا، تم تصميم روبوت الدعم الميداني (FSR) لمساعدة الموظفين الميدانيين من خلال استرداد العناصر المفقودة خلال الأحداث الرياضية.