كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مارأيك أن تستخدم إبهامك كهاتف؟

متابعة-سنيار: يسمح لك سوار ذكي جديد باستخدام إبهامك كهاتف يستخدم تقنية تعمل على توصيل الصوت عبر الاهتزازات من خلال عظم معصمك.

يتصل سوار Get، الذي يكلف 200 جنيه إسترليني (250 دولارا) بهاتفك الذكي ويترجم الصوت من جهازك إلى اهتزازات، تسري في الأصابع.

يتعين على المستخدمين فقط وضع إصبع في أذنهم للتحدث على الهاتف، وإجراء المكالمات الصادرة باستخدام تقنية التعرف على الصوت في السوار.

لأن الجهاز يستخدم الاهتزاز فقط، بدلا من الصوت، لا يمكن سماع المحادثات من قِبل الأشخاص القريبين، ولا يحتوي السوار على أزرار، ولا شاشة، ولكنه يستخدم صوتك وإيماءاتك للتحكم في ميزاته، وفقا للمخترعين الإيطاليين.

تم تصميم السوار في ميلانو بإيطاليا باعتباره مزيجا من الساعات الذكية و Fitbit، وتسجل هذه التقنية أيضا نبضات القلب والسعرات الحرارية المحروقة ويمكنها تذكير المستخدم بوقت شرب الماء، وكذلك توصيل المكالمات والنصوص والإشعارات للمستخدم.

وقال إميليانو باريني، الشريك المؤسس لـ Deed and Get، الشركة التي تقف وراء التصميم ،: “إننا ندرس ونختبر تقنية توصيل العظام منذ عام 2015 والحدود المفروضة على منتجات منافسينا.

جميع الإيماءات للتحكم في السوار قابلة للتخصيص بسهولة، كما أن تقنية Deed and Get لديها واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة، بحيث يمكن استخدام Get مع الأجهزة الأخرى.

يمكن لـ Get توفير نظام دفع آمن ومأمون بفضل تقنية البصمات الحيوية، ويتمتع بوقت شحن سريع وعمر بطارية طويل وله سعر في المتناول.

المشروع متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 115 يورو (128 دولارا أمريكيا)، ويمكنك الحصول على مجموعة من المقاسات والألوان، بالإضافة إلى قاعدة الشحن اللاسلكي، وسيبدأ شحن السوار إلى الداعمين في مارس 2020.