كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “SolidMaker SLA”..طابعة ثلاثية بسعر 399 دولار
متابعة-سنيار: إذا كنت تبحث عن طابعة SLA ثلاثية الأبعاد بأسعار معقولة، فقد تكون مهتما بــ SolidMaker التي تم إطلاقها هذا الأسبوع عبر Kickstarter، والمتاحة للدعم مع تعهدات تبدأ من 399 دولارا.
توفر طابعة SolidMaker 3D مساحة طباعة 120 × 120 × 150 مم، وقد تم تصميمها لتوفير طباعة سريعة وعالية الجودة وبأسعار معقولة.
تنتج طابعة Laser SLA 3D نتائج عالية الدقة بتشطيبات سلسة لا يمكنك الحصول عليها من طابعات FDM أو DLP أو حتى شاشات LCD، ويستخدم الليزر UV بدقة لعلاج الراتنجات الحساسة للضوء في كائنات ثلاثية الأبعاد بتفاصيل مذهلة.
SolidMaker، طابعة SLA 3D ليزر ميسورة التكلفة وسهلة الاستخدام ، وهي قوية ومتعددة الاستخدامات وتطبع بشكل أفضل مما تتخيل، إنها طابعة ليزر SLA 3D رائدة من الجيل التالي توفر مطبوعات ذات جودة احترافية على سطح المكتب.
مع بقاء 34 يوما على حملته، تجاوز المشروع هدف التعهد المطلوب، ويتوقع أن يحصل عليها الداعمون في وقت قريب من نوفمبر 2019.
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