كيف تقوم بإستعمال خلفية حية Live Wallpaper على Windows 10

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Live wallpaper او الخلفية الحية هي خلفية سطح المكتب و لكن بدلاً من ان تكون صورة ثابتة فهي تكون صورة متحركة متكررة بشكل ثابت. مثل الـAndroid. خلفية متحركة تضعها على الجهاز بدلاً من الصور الجاهزة لتصبح مسلية او بشكل اجمل بكثير عن الخلفية الثابتة للهاتف. في Windows 10 فإن وضع خلفية متحركة ليس امراً ممكناً. حتى ان حاولت ان تقوم بوضع صورة بصيغة GIF كخلفية متحركة فإنها لن تتحرك بل ستظل ثابتة و لن تتغير نهائياً. لذلك ففي هذا الموضوع سنساعدك على وضع خلفية متحركة على Windows 10. حيث سيمكنك استعمال ملفات فيديو لتشغيلها كخلفية لجهازك.

لتحميل Live wallpapers

البرنامج المطلوب

الخطوات

1- حمل البرنامج من الرابط المذكور

2- قم بتثبيت التطبيق

3- افتح تطبيق Push Live wallpaper

4- قم بالضغط على العلامة المحددة و اختر New

5- اضغط على علامة + لإضافة ملف الفيديو ليصبح خلفية لهاتفك

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6- اضغط على علامة Play ليعمل الفيديو و يصبح هو خلفيتك المتحركة

7- ستلاحظ بعد هذه الخطوات ان الفيديو صار يعمل كخلفية للجهاز

8- قم بعمل Minimize للتطبيق لا تغلق التطبيق لأنه يعتبر طبقة Overlay على الخلفية

الإستهلاك

استهلاك التطبيق للجهاز ليس قوي. ولا يستهلك من ذاكرة الوصول العشوائي بشكل كبير. حيث انه يستهلك ما يصل الى 250MB فقط. و ليس تطبيقاً ثقيلاً على الجهاز نهائياً. بل انك لن تشعر بأنه موجود و بانه يستهلك من ذاكرة الوصول العشوائي. و يمكن ان تنسى انه موجود اصلاً على جهازك الا عندما تنظر الى سطح المكتب. و هو يعطي شكل جميل جداً حيث انه يعطي شكلاً جميلاً مع الايكونات و العناصر المختلفة المكونة لسطح المكتب. لذلك فهو تجربة جيدة من اجل تخصيص سطح المكتب الخاص بك